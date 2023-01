Aston : Des failles permettent des "innovations astucieuses" pour 2023

Charger le lecteur audio

Aston Martin Racing sera scruté de près en cette saison 2023 de Formule 1, puisque l'AMR23 qui sera présentée le 13 février sera pilotée par Lance Stroll et surtout la recrue Fernando Alonso.

Directeur technique adjoint, Éric Blandin n'entre pas dans les détails sur la nouvelle monoplace mais laisse entendre qu'elle inclura des idées intéressantes : "Nous avons mis en œuvre quelques innovations astucieuses sur la nouvelle voiture, c'est la cerise sur le gâteau. Elles ne sont pas indispensables, mais c'est un bonus."

"C'est super quand on trouve une petite faille et qu'on peut l'utiliser à son avantage, mais ce n'est pas souvent qu'on peut baser une voiture entière là-dessus. Au contraire, il est essentiel d'avoir les fondamentaux ; ensuite, on peut ajouter des choses."

"Quand on lance le projet d'une nouvelle voiture, on identifie quelles étaient les limites l'année précédente et comment les surpasser avec le nouveau design ; on définit également l'architecture qui donnera le plus de potentiel pour l'avenir. Si l'on suit le mauvais concept, on peut se retrouver dans une impasse, sans perspectives de développement, et c'est une situation dont il est très difficile de s'extirper."

Ce ne serait pas la première fois qu'Aston Martin innove à l'extrême, vu l'aileron arrière dévoilé au Grand Prix de Hongrie 2022, qui contournait astucieusement ce que permet la réglementation quant aux plaques d'extrémité. La modification du règlement a toutefois entraîné son interdiction pour 2023.

L'AMR23 semble être partie pour se démarquer nettement de la voiture de l'an dernier, qui a requis un changement de concept à la mi-saison après que l'équipe s'est rendu compte qu'elle était initialement allée dans la mauvaise direction.

Lorsqu'il lui est demandé à quel point le design 2023 est différent, Blandin répond : "Nous avons pris tout ce que nous avons appris de la voiture de l'an dernier et l'avons appliqué à celle de cette année. Il y a tant de nouveauté sur l'AMR23 qu'elle est complètement différente de l'AMR22. Nous avons changé plus de 90% des pièces, et plus de 95% des surfaces aérodynamiques sont différentes."

Par ailleurs, Blandin se montre clair sur le fait que l'écurie ne va pas se contenter de présenter une simple livrée : "Nous dévoilerons la véritable voiture, tout comme nous l'avons fait l'an dernier. La voiture que nous révélerons à notre usine à Silverstone le 13 février sera la vraie AMR23. Nous n'allons pas décevoir les fans."

