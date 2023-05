Aston Martin a "de grands espoirs" de jouer la victoire à Monaco

Aston Martin aborde le Grand Prix de Monaco avec de "grands espoirs" de pouvoir jouer la victoire. Après les quatre podiums décrochés par Fernando Alonso depuis le début de la saison, l'écurie britannique estime avoir une carte à jouer sur l'atypique tracé de la principauté. Une ambition assumée ce jeudi dans le paddock par son directeur Mike Krack.

Son écurie court-elle pour remporter la course ce week-end ? "Oui", répond-il sans hésiter. "Ce serait bien de dire oui et de le faire. On a tous de grands espoirs pour Monaco avec nos deux pilotes, on a une excellente voiture. Au simulateur, ils étaient tous très enthousiastes. Mais on ne doit pas oublier la concurrence. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lignes droites ici. C'est vrai aussi que l'on n'a pas vu Red Bull, Ferrari ou Mercedes dans une configuration avec beaucoup d'appui aérodynamique, car on n'avait pas de circuit à coefficient aérodynamique maximal jusqu'ici. Donc je pense qu'il serait facile de dire que l'on va être aisément devant. Mais je ne crois pas que ce sera facile. On doit être en permanence à 100%."

L'importance capitale sur l'étroit et sinueux circuit de Monaco sera en premier lieu de trouver la performance décisive sur un tour, afin de partir le plus haut sur la grille. Une position cruciale sur une piste où dépasser relève généralement de l'exploit.

"On sait à quel point les qualifications sont importantes ici", rappelle Mike Krack. "Je pense que si l'on ne part pas sur les deux premières lignes, il sera vraiment difficile de jouer la victoire. C'est la première chose à faire, il faut passer par les essais libres, et ne pas faire d'erreur en qualifications. On a vu à Miami que l'on avait commis des erreurs que l'on devrait éviter à l'avenir. Et je pense qu'il ne faut pas regarder les étoiles mais garder les pieds sur terre et travailler dur. On doit être à 100% pour obtenir un bon résultat ce week-end. Si c'est mieux que les podiums que l'on a déjà obtenus, on serait ravis, mais ce sera difficile."

Quelques évolutions sur l'AMR23

Le Grand Prix de Monaco pourrait déjà être perçu comme la seule chance véritable d'Aston Martin de décrocher une victoire cette saison avec l'AMR23, mais Mike Krack ne voit pas les choses ainsi. "Il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner de notre côté, et de n'importe quel côté", insiste-t-il. "On doit d'abord respecter à quel point la concurrence est relevée en F1, à quel point le niveau de nos adversaires est élevé. Il y a 12 mois, on n'aurait pas parlé de gagner à Monaco. On ne doit jamais oublier d'où l'on vient, rester concentré et travailler dur. Après, on verra où on terminera. Faire des prédictions, c'est facile, mais échouer peut arriver très vite."

L'Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll bénéficiera ce week-end de quelques évolutions mineures, le reste du package ayant été repoussé à la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Espagne, à Barcelone. "On a gardé les évolutions d'Imola qui avaient du sens", précise Mike Krack. "Il y a une ou deux choses que l'on apportera à Barcelone, car ça n'a pas d'intérêt de les avoir ici. C'est une approche divisée en deux. On aura quelques évolutions ici, et d'autres à Barcelone. Puis il y en aura d'autres à venir ensuite."

Propos recueillis par Adam Cooper

