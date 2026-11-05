Formule 1

Aston Martin savait avant le départ que les deux voitures abandonneraient à Mexico

Mike Krack a révélé que, dès le dimanche matin à Mexico, Honda savait qu'il serait extrêmement difficile pour Aston Martin de terminer la course en raison de l'altitude. Le motoriste japonais espère surtout tirer des enseignements de cette expérience pour l'année prochaine.

Ronald Vording

Publié: 5 nov. 2026, 16:56

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Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Avant le Grand Prix de Mexico, Honda avait déjà reconnu que le week-end sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, situé à 2 286 mètres d'altitude et qui est le circuit le plus élevé du calendrier, représenterait un défi de taille.

À ce stade, la principale inquiétude concernait le temps de réponse excessif du turbo, un problème déjà rencontré à Singapour. Honda avait toutefois également prévenu que la fiabilité serait mise à rude épreuve.

Cette dernière préoccupation s'est confirmée le samedi comme le dimanche. Lors des qualifications, Fernando Alonso avait reçu l'ordre de garer sa monoplace dans le Foro Sol, alors qu'il affichait un rythme particulièrement prometteur. La course ne s'est pas mieux déroulée pour Aston Martin : Alonso et Lance Stroll ont tous deux été contraints à l'abandon après seulement cinq tours, en raison de "niveaux de pression anormaux dans les systèmes du moteur", selon les explications de l'équipe.

Lors de la journée médias précédant le Grand Prix de São Paulo, dernière manche de la tournée américaine de trois courses consécutives, l'ingénieur en chef de Honda, Shintaro Orihara, a expliqué ce qui n'avait pas fonctionné.

"Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je peux vous donner quelques éléments d'explication. En course, nous avons les tours de mise en grille, ce qui constitue une situation assez particulière. En qualifications, nous avons également un tour de préparation des pneus. Nous effectuons les mêmes types de tours en essais libres, mais toujours dans des circonstances différentes."

"Dans ces situations particulières, notre moteur a donc eu un comportement légèrement anormal, différent de ce que nous attendions. Le moteur a généré des contraintes sur le système de refroidissement de notre ERS, puis nous avons rencontré une défaillance du MGU-K en qualifications et en course, dans ces circonstances particulières", a expliqué Orihara.

"Cela est dû aux conditions liées à l'altitude au Mexique. Ici, au Brésil, la situation n'est pas la même qu'au Mexique, même si l'altitude reste élevée. Nous apportons donc quelques solutions pour cette épreuve, aussi bien sur le plan matériel que logiciel, afin d'améliorer notre robustesse dans ces conditions."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Mike Krack, directeur des opérations piste d'Aston Martin, confie que l'équipe savait déjà avant le départ qu'aucune de ses deux monoplaces ne serait en mesure de rallier l'arrivée au Mexique : "Oui, nous le savions un peu plus tôt que dimanche matin."

Avant le Grand Prix, Aston Martin et Honda avaient néanmoins étudié différents scénarios afin de maintenir les voitures en piste le plus longtemps possible.

"Je pense qu'il faut être réaliste au moment de la préparation et discuter des possibilités dont on dispose en course. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a tout de même quelques-unes. Nous avons donc discuté ensemble des différents niveaux d'intervention possibles", a expliqué Krack.

"La première option consiste évidemment à rouler en air libre, mais nous pouvions également jouer sur l'utilisation des rapports de boîte ou réduire la puissance. Il y a de nombreuses possibilités à discuter. Nous avons étudié ces différentes options, mais nous n'avons pas eu besoin d'aller aussi loin", a-t-il ajouté, en référence au fait que chaque monoplace n'a bouclé que cinq tours.

"Nous avions une liste de solutions auxquelles nous pouvions recourir, mais nous avons rapidement compris qu'elles ne suffiraient pas. À partir de là, il n'y avait plus rien à faire."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Si les mesures correctives devraient déjà améliorer quelque peu la situation au Brésil, où la raréfaction de l'air constitue un facteur moins extrême, Honda précise que le travail engagé vise avant tout à préparer la saison prochaine. Le constructeur japonais espère alors franchir un cap important, aussi bien en matière de performance pure que de fiabilité.

"Cette course a été difficile pour Honda et je comprends à quel point elle a été frustrante pour les pilotes. Ce que nous devons en retenir, c'est que notre moteur manque de robustesse dans certaines circonstances particulières", a reconnu Orihara.

"Nous pouvons toujours tirer des enseignements de ce type de problème. Nous les rapportons à l'usine afin de déterminer comment éviter que de telles situations se reproduisent à l'avenir."

"Actuellement, notre usine se concentre sur le moteur 2027. Nous pouvons donc mettre cette expérience à profit pour améliorer la robustesse du moteur de l'année prochaine. Cette course a été difficile pour nous, mais nous intégrerons ces enseignements au développement du prochain moteur."

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