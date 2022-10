Aston Martin pense n'avoir rien fait de "vraiment grave" sur le budget

Charger le lecteur audio

Le paddock du Grand Prix de Singapour a bruissé le week-end dernier, alors que des informations diffusées par plusieurs sources ont fait état d'une possible infraction de deux écuries au Règlement Financier 2021, qui donne son cadre au fameux plafond budgétaire. Même si la FIA n'a pour sa part diffusé aucune information officielle, les deux structures concernées semblent être Red Bull et Aston Martin, cette dernière dans des proportions moindres.

Le directeur de l'écurie britannique, Mike Krack, a toutefois assuré ne pas avoir eu de nouvelles de la FIA concernant un éventuel problème, alors qu'une communication officielle de l'instance sur le sujet est attendue ce mercredi. "C'est un processus dans lequel vous présentez votre dossier, puis la FIA l'analyse et revient avec des questions", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com sur l'examen du plafond des dépenses.

"Et ce processus est toujours en cours. Donc nous ne savons pas vraiment quel sera le résultat. Une discussion est en cours. Nous avons des questions sur l'interprétation, ils ont des questions sur l'interprétation. Et nous avons été surpris de lire notre nom dans cette affaire. Alors, on verra. Nous ne pensons pas avoir fait quelque chose de vraiment grave."

Quand il est demandé si Aston Martin a simplement pu commettre une erreur administrative, Krack de répondre : "Je n'en ai pas connaissance, je ne pense pas. Comme je l'ai dit, il y a des questions auxquelles nos responsables financiers sont en train de répondre. Honnêtement, nous devons attendre le résultat. Mais nous ne sommes pas stressés à ce sujet."

Mike Krack, team principal d'Aston Martin, avec Andy Stevenson, directeur sportif

Toutefois, la préparation du GP n'a pas été idéale dans ce contexte : "C'est contrariant. Je pense que la chose la plus importante est de rester concentré sur le week-end. Quand le jeudi ou le vendredi commence comme ça, il est important de ne pas distraire les gens. Et de notre point de vue, c'était une bonne chose que nous ne soyons pas les seuls à être mentionnés, comme ça vous vous êtes concentrés sur l'autre côté du paddock ! C'est malheureux que ces choses sortent comme ça, mais c'est la F1."

Certaines équipes rivales ont laissé entendre qu'Aston Martin avait récemment dépensé beaucoup d'argent pour le recrutement et offert des salaires conséquents, suggérant qu'il y avait là matière à un possible dépassement du plafond. "C'est typique du paddock, la meilleure défense est l'attaque", a déclaré Krack.

"Je pense qu'au bout du compte, nous ne devons pas oublier que nous avons nettement moins de personnes que la plupart des équipes. Nous devons nous regarder en face. Vous n'aurez pas de guerre de mots de notre part, nous devons nous concentrer sur le fait de progresser. C'est beaucoup plus important que d'utiliser la presse pour faire des déclarations."