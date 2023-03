Aston Martin dans le match avec Ferrari et Mercedes, selon Sainz

Charger le lecteur audio

Au sortir des trois journées d'essais hivernaux 2023 de Formule 1, l'un des principaux enseignements tirés par l'ensemble des observateurs a été la forme affichée dans le clan Aston Martin. L'AMR23, dernière née de l'équipe basée à Silverstone, a en effet fait montre d'un rythme prometteur sur les longs relais et s'est offert quelques tours rapides d'assez haute volée.

Si personne n'a oublié de rappeler que les tests hivernaux étaient le royaume des illusions et des cachoteries, il est apparu clairement que l'écurie dirigée par Lawrence Stroll ne démarrerait pas la saison comme elle avait débuté la précédente. Techniquement, la voiture fait la synthèse, dans la zone cruciale des pontons, entre les concepts de rampe de Red Bull et de gouttière d'Alpine, tout en adoptant une approche encore plus radicale du second.

Avant même d'effectuer le moindre tour, les bruits de couloirs en provenance de Silverstone semblaient traduire chez Aston la sensation de disposer avec cette nouvelle F1, aux mains d'un pilote du calibre de Fernando Alonso, d'une véritable arme pour enfin lancer comme il se doit la montée en puissance d'un constructeur qui n'a jamais cessé d'afficher ses ambitions, en dépit d'une année 2022 qui a mis du temps à se lancer.

Nous savons tous que leurs chiffres étaient très bons en soufflerie, dans le simulateur. Je pense qu'ils avaient même du mal à cacher l'excitation de ce qu'ils voyaient. Carlos Sainz à propos d'Aston Martin

Interrogé sur le sujet par la presse à Bahreïn, Carlos Sainz, pilote Ferrari, a expliqué ne pas avoir été très étonné par Aston Martin. Et pour cause, l'Espagnol a révélé, quand il lui a été demandé s'il s'attendait à ce que les bolides verts soient rapides, que les rumeurs autour des performances de l'AMR23 en soufflerie avaient vite traversé les frontières cet hiver : "On s’y attendait principalement parce que cela fait déjà depuis décembre que tout le monde entend les rumeurs selon lesquelles Aston Martin va être rapide cette année."

"Nous savons tous que leurs chiffres étaient très bons en soufflerie, dans le simulateur. Je pense qu'ils avaient même du mal à cacher l'excitation de ce qu'ils voyaient. Donc quand nous sommes arrivés à Bahreïn, ils ont en quelque sorte confirmé qu'ils étaient à nouveau dans le mix avec nous. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la F1, une bonne nouvelle pour Fernando [Alonso]. Oui, je suis enthousiaste d'avoir une équipe de plus dans la bataille cette année."

Un top 4 composé de Red Bull, Ferrari, Aston Martin et Mercedes

Carlos Sainz dans le paddock du GP de Bahreïn 2023.

Interrogé par Motorsport.com sur ce que Ferrari avait retiré des trois journées d'essais, Sainz s'est notamment satisfait d'une SF-23 qui s'est comportée comme attendu : "Nous avons appris que la voiture fait ce que nous attendions d'elle en référence à la soufflerie, à notre simulateur et aux simulations. La voiture se comporte comme attendu, elle produit tout ce que nous attendions d'elle."

"Et oui, j'en suis heureux, parce que cela signifie que la voiture est réceptive à la soufflerie et à tout ce que nous essayons de faire. Donc c'est un point positif. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour gagner des courses et être là où nous voulons être ? Seul le temps nous le dira. Et je pense que nous n'avons besoin que de 48 heures pour le savoir."

Toutefois, si la hiérarchie demeure floue dans le détail, il est quasiment certain pour le vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne 2022 que le top 4 sera constitué de Red Bull, Aston Martin, Mercedes et de la Scuderia : "Ce que nous ne connaissons pas, ce sont les deux ou trois derniers dixièmes", a-t-il expliqué en réponse à une autre question de Motorsport.com. "Mais au final, en F1, les deux ou trois derniers dixièmes sont les plus importants. Parce que deux ou trois dixièmes, c'est un gros chiffre dans ce milieu."

"Je n'ai donc aucune idée de là où nous allons tomber dans ces deux ou trois derniers dixièmes par rapport à la Red Bull, l'Aston Martin, la Mercedes. Je pense que c'est impossible à savoir. Mais ces équipes dont j'ai déjà parlé, ce n'est pas un secret qu'elles semblent être les plus fortes, avec Red Bull probablement en tête, je veux dire en tant que référence. Je pense que nous le comprenons. Et maintenant, nous voulons voir où nous nous situons dans cette matrice."

Propos recueillis pas Adam Cooper