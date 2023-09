Mercedes a besoin de 0"5 pour revenir dans la lutte avec Red Bull

Mercedes va connaître sa seconde saison consécutive sans le moindre titre mondial, la W14 échouant à faire oublier les difficultés rencontrées par la marque depuis l'entrée en vigueur de la réglementation technique 2022. Cette saison, l'écurie a un temps maintenu son concept "zéro ponton" avant de l'abandonner en se rendant compte qu'il n'apporterait jamais le niveau de performance souhaité.

Depuis Monaco et l'apport des premiers éléments de son nouveau package, les choses vont mieux mais les performances demeurent encore très loin des attentes. Une approche renouvelée pour l'année prochaine est attendue quant à la conception de la future W15, après une monoplace trop proche du sol en 2022 et trop relevée en 2023.

Toutefois, l'ampleur de l'avantage de Red Bull est telle qu'il est difficile de croire qu'il sera possible de soudainement revenir sur la marque, qui a eu tout le loisir de profiter de son avance pour démarrer tôt le basculement des ressources sur 2024. Et ce d'autant plus en période de stabilité réglementaire.

Mais le directeur de l'écurie basée à Brackley, Toto Wolff, estime qu'avec la génération actuelle de F1, des équipes ont démontré qu'il était possible de connaître des progressions fulgurantes. Bien entendu, les exemples les plus récents sont ceux d'Aston Martin, passé de la septième place chez les constructeurs l'an passé à la lutte régulière pour le podium en 2023, et de McLaren, devenu depuis l'Autriche un candidat légitime au top 3 après un début de saison très difficile.

Toto Wolff

"Je pense que là où nous en sommes, nous avons juste besoin de passer un step que McLaren et Aston Martin ont franchi d'un seul coup", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il était réaliste de s'attendre à ce que l'écart avec la tête soit résorbé d'ici à 2024. "Il ne s'agit pas d'une évolution de deux dixièmes, mais d'une évolution de cinq dixièmes et vous voilà de retour dans le jeu. Alors oui, je pense que c'est possible."

Grâce à meilleure compréhension des concepts qui fonctionnent avec la réglementation technique actuelle, Wolff a annoncé que de nombreux changements seront faits pour la prochaine monoplace. Toutefois, il reste des réponses à trouver pour trouver la meilleure des voies de développement.

"Nous avons quelques pistes. Si nous savions [laquelle est la meilleure], ce serait beaucoup plus facile, mais la voiture est très imprévisible et manque d'adhérence. Il y a donc beaucoup de choses auxquelles il faut s'attaquer. En F1, nous avons tendance à croire qu'il existe une solution miracle qui va tout débloquer. Je pense que nous devons simplement assembler des éléments pour qu'ils fonctionnent de concert sur la voiture. Il n'y a pas un seul sujet à mettre en avant."

