Partager la soufflerie Mercedes, "pas une excuse" pour Aston Martin

En attendant de pouvoir utiliser pleinement sa nouvelle soufflerie, Aston Martin partage encore l'installation de Mercedes, située sur le campus du constructeur allemand à Brackley. S'il évoque la possibilité que cette utilisation partagée soit "un facteur" dans les difficultés de son écurie F1, Mike Krack estime quoi qu'il en soit qu'il ne s'agit pas d'une "excuse" pour les performances affichées par le constructeur britannique actuellement.

En effet, après un début de campagne 2023 particulièrement faste, Aston Martin connaît depuis plus d'un an une phase bien plus compliquée de son histoire. Après les trois quarts de la saison 2024, l'écurie pointe à la cinquième place du classement constructeurs, très largement décrochée par les quatre structures devant elle, son meilleur résultat étant une cinquième position au GP d'Arabie saoudite, seconde manche de l'année.

Interrogé sur les compromis à faire dans le cadre du partage de sa soufflerie avec Mercedes, Krack a répondu : "Je crois que ce serait une excuse trop facile. Il y a une autre équipe [Mercedes] qui utilise la même soufflerie avec moins de temps [dans le cadre des restrictions sur les tests aérodynamiques suivant le classement au championnat constructeurs, ndlr]. Donc ce n'est pas une excuse."

Quand il lui est tout de même demandé si cela pouvait être un facteur dans le déficit de performance, le Luxembourgeois d'ajouter : "C'est possible, mais tout de même, nous sommes assez loin derrière cette équipe. Donc c'est peut-être un facteur pour eux. Peut-être que c'en est un pour nous, mais je pense qu'avec le même outil, nous pourrions faire mieux."

Lance Stroll et Lewis Hamilton Photo de: Sam Bagnall / Motorsport Images

La nouvelle soufflerie d'Aston Martin, sur son campus de Silverstone, sera opérationnelle dès le début de l'année 2025 et pourra donc servir quand la restriction sur les essais aéro en vue de 2026 sera levée, au 1er janvier prochain. En plus de ses nouvelles installations, l'écurie pourra compter sur le recrutement de nombreux techniciens, le plus connu d'entre eux étant bien entendu Adrian Newey, qui arrivera en tant qu'associé à la gestion technique à tomber du 1er mars.

Krack se refuse toutefois à faire de la situation de transition dans laquelle se trouve l'équipe, qui a énormément investi dans la transformation de ses installations sous l'impulsion de son patron Lawrence Stroll, une justification aux performances actuelles : "Si vous êtes une équipe en construction, il ne s'agit pas seulement de placer la soufflerie à tel endroit, mais aussi d'avoir la technologie, la méthodologie et de savoir comment procéder aux tests. Il en va de même pour la simulation."

"Nous avons été une équipe cliente pendant de nombreuses années et il faut construire toutes ces choses en parallèle. Mais si c'est votre choix, il ne faut pas l'utiliser comme une excuse par la suite. Vous avez ce domaine [la soufflerie] qui doit être développé, mais vous avez aussi une voiture à développer et vous ne devez pas utiliser l'un pour excuser l'autre."

Avec Jonathan Noble et Sam Hall