Aston Martin réagit à la rumeur de départ d'Andy Cowell
Alors que le paddock bruisse de la rumeur du départ prochain d'Andy Cowell, Aston Martin a démenti cette information.
Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images
Andy Cowell est-il déjà sur le départ du côté d'Aston Martin ? C'est en tout cas ce que plusieurs médias ont indiqué ces derniers jours, obligeant l'écurie à réagir à cette rumeur.
Cowell, qui fut longtemps le grand manitou du département moteur de Mercedes - artisan majeur des succès continus du constructeur allemand lors des années 2014-2020 - avant de choisir de quitter l'écurie courant 2020, avait rejoint Aston Martin F1 en 2024 en tant que PDG de l'entreprise, en lieu et place de Martin Whitmarsh.
Par la suite, il avait succédé à Mike Krack au poste de directeur de l'écurie début 2025, un poste qu'il a perdu au bout d'une saison puisque c'est désormais Adrian Newey, arrivé entre-temps en tant qu'associé à la gestion technique, qui est à la barre.
Quand la nomination de Newey à ce poste avait été annoncée, il avait été précisé que Cowell allait de son côté retrouver un environnement plus en phase avec son parcours, à savoir celui de l'intégration moteur en lien avec le motoriste Honda et le pétrolier (et sponsor titre) Aramco.
Andy Cowell et Adrian Newey lors du GP de Monaco 2025.
Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images
Newey avait même indiqué, pour Sky Sports, que la décision de quitter son rôle avait été prise par Cowell lui-même : "Pour être parfaitement honnête, il est devenu tout à fait évident qu'avec le défi de l'unité de puissance 2026, le fait d'aider dans la relation tripartite entre Honda, Aramco et nous-mêmes rentre véritablement dans les compétences d'Andy."
"Donc il s'est porté volontaire, de façon très magnanime, pour être fortement impliqué dans cet aspect pendant la première partie de la saison 2026", avait-il ajouté dans une phrase qui, au vu des bruits de couloir actuels, prend un sens nouveau.
Contrainte de réagir alors même que ce sujet, entre autres, a quelque peu pollué la présentation de la livrée 2026, l'écurie a publié ce mardi un court communiqué qui dit : "Andy Cowell reste pleinement engagé auprès de l'écurie Aston Martin Aramco F1 en tant que responsable de la stratégie, contribuant à optimiser nos partenariats techniques afin d'assurer l'intégration parfaite de la nouvelle unité de puissance, du carburant et du châssis de l'écurie."
Partager ou sauvegarder cet article
Alonso regrette les anciennes F1, mais il faut bien "vendre" les nouvelles
Alonso regrette les anciennes F1, mais il faut bien "vendre" les nouvelles
Dans la douleur, Aston Martin dévoile la livrée de l'AMR26 de Newey
Aston Martin agressive et retard en soufflerie : les explications d'Adrian Newey
Dernières actus
Aston Martin réagit à la rumeur de départ d'Andy Cowell
Quand Stroll réagit avec sarcasme aux mots de Russell
Ocon veut accomplir plus en F1 et offrir à Haas son premier podium
Un proche de Lewis Hamilton rejoint Cadillac F1
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires