Aston Martin réagit à la rumeur de départ d'Andy Cowell

Andy Cowell est-il déjà sur le départ du côté d'Aston Martin ? C'est en tout cas ce que plusieurs médias ont indiqué ces derniers jours, obligeant l'écurie à réagir à cette rumeur.

Cowell, qui fut longtemps le grand manitou du département moteur de Mercedes - artisan majeur des succès continus du constructeur allemand lors des années 2014-2020 - avant de choisir de quitter l'écurie courant 2020, avait rejoint Aston Martin F1 en 2024 en tant que PDG de l'entreprise, en lieu et place de Martin Whitmarsh.

Par la suite, il avait succédé à Mike Krack au poste de directeur de l'écurie début 2025, un poste qu'il a perdu au bout d'une saison puisque c'est désormais Adrian Newey, arrivé entre-temps en tant qu'associé à la gestion technique, qui est à la barre.

Quand la nomination de Newey à ce poste avait été annoncée, il avait été précisé que Cowell allait de son côté retrouver un environnement plus en phase avec son parcours, à savoir celui de l'intégration moteur en lien avec le motoriste Honda et le pétrolier (et sponsor titre) Aramco.

Andy Cowell et Adrian Newey lors du GP de Monaco 2025. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Newey avait même indiqué, pour Sky Sports, que la décision de quitter son rôle avait été prise par Cowell lui-même : "Pour être parfaitement honnête, il est devenu tout à fait évident qu'avec le défi de l'unité de puissance 2026, le fait d'aider dans la relation tripartite entre Honda, Aramco et nous-mêmes rentre véritablement dans les compétences d'Andy."

"Donc il s'est porté volontaire, de façon très magnanime, pour être fortement impliqué dans cet aspect pendant la première partie de la saison 2026", avait-il ajouté dans une phrase qui, au vu des bruits de couloir actuels, prend un sens nouveau.

Contrainte de réagir alors même que ce sujet, entre autres, a quelque peu pollué la présentation de la livrée 2026, l'écurie a publié ce mardi un court communiqué qui dit : "Andy Cowell reste pleinement engagé auprès de l'écurie Aston Martin Aramco F1 en tant que responsable de la stratégie, contribuant à optimiser nos partenariats techniques afin d'assurer l'intégration parfaite de la nouvelle unité de puissance, du carburant et du châssis de l'écurie."