La réclamation d'Aston Martin jugée recevable par la FIA

Aston Martin a officiellement décidé de contester les résultats du Grand Prix d'Autriche 2023 de Formule 1 après la course qui s'est disputée sur le Red Bull Ring ce dimanche après-midi.

Dans un document publié par la FIA, les limites de piste et la potentielle non application d'un certain nombre de pénalités étaient en cause. "La réclamation prétend qu'un certain nombre de voitures n'ont pas été pénalisées pour une infraction à l'article 33.3 du Règlement Sportif. Une audience aura lieu à 18h30", pouvait-on ainsi lire.

"Dans le même temps, les commissaires, ayant pris connaissance de l'existence d'un certain nombre de tours supprimés (en raison du dépassement des limites de la piste) qui ont été portés à leur attention après la réception de la réclamation, ont demandé à la direction de course d'effectuer une vérification de tous les tours supprimés avec les pénalités appliquées. Nous constatons que la direction de course a traité plus de 100 tours supprimés au cours de la course."

Autour de 20h00, soit deux heures après l'annonce de la réclamation, la FIA a indiqué que celle-ci avait été jugée recevable par les commissaires, tant sur la forme que sur le fond. "Un examen de la liste des temps au tour supprimés fournie aux commissaires par la direction de course a révélé qu'un certain nombre d'infractions aux limites de la piste n'avaient pas encore été soumises aux commissaires pour une pénalité potentielle", peut-on lire dans la décision confirmant l'admissibilité du recours.

"Il a été déterminé que certaines de ces infractions justifiaient une pénalité qui n'avait pas été appliquée auparavant lors de la publication du classement provisoire. Ces pénalités seront prises en compte dans le classement final."



Sur le plan des résultats, Fernando Alonso a terminé sixième et Lance Stroll dixième, les deux hommes franchissant la ligne d'arrivée à moins de cinq secondes du pilote devant eux.

Le classement provisoire du GP d'Autriche 2023 de F1 :