L'ancien patron des moteurs Mercedes F1 rejoint Aston Martin

Un peu plus de quatre ans après l'annonce de son départ de la tête du département moteur de Mercedes, Andy Cowell vient d'être officiellement annoncé comme futur PDG du groupe par l'écurie Aston Martin F1. Il rejoindra sa nouvelle équipe le 1er octobre 2024, date à laquelle il succédera à Martin Whitmarsh, qui occupe actuellement ce poste.

Après avoir démarré sa carrière chez Cosworth, Cowell avait rejoint BMW Motorsport en 2000 puis Mercedes-Ilmor en 2004. Il fut responsable de l'ingénierie dans le département moteur de Mercedes entre 2008 et 2013 avant de devenir le patron de ce département courant 2013. Il a donc mené la transition entre les moteurs atmosphériques et les moteurs turbo hybrides de 2014, ouvrant une ère de domination de la F1 sans précédent pour Mercedes, qui a glané les 14 titres en jeu entre 2014 et 2020. C'est durant cette dernière campagne que son départ avait été annoncé par Mercedes.

"Je suis ravi de rejoindre le projet passionnant de Lawrence [Stroll] et j'ai hâte de travailler avec le groupe de personnes talentueuses qui a été réuni", a déclaré le Britannique. "La F1 a toujours été ma passion en matière de compétition, et je rejoins Aston Martin Aramco à un moment passionnant avec l'achèvement imminent du campus technologique 'AMR' et notre transition en 2026 vers une véritable équipe d'usine avec nos partenaires stratégiques Honda et Aramco."

Il travaillera sous les ordres de Lawrence Stroll, président de l'écurie Aston Martin : "Je tiens à remercier Martin, qui a joué un rôle déterminant dans la phase de croissance de notre entreprise", a déclaré le Canadien. "Au cours des trois dernières années, il a développé l'équipe et nous a aidés à franchir des étapes importantes, notamment en favorisant notre relation avec Honda et en achevant AMR, notre campus technologique de pointe, à Silverstone."

"Je suis ravi d'accueillir Andy dans notre équipe à un moment crucial. Grâce à notre partenariat avec Honda, à l'engagement de notre partenaire titre Aramco et au leadership d'Andy, nous sommes sur la bonne voie pour devenir une équipe Championne du monde. Andy a tout mon soutien et disposera de toutes les ressources nécessaires pour gagner."

Quant à Martin Whitmarsh, il a pour sa part expliqué : "L'arrivée d'Andy en octobre et l'achèvement de l'AMR Technology Campus vont me permettre de prendre du recul et de me focaliser sur d'autres projets dans ma vie, en sachant que les fondations pour atteindre le succès en F1 ont été posées avec une équipe impressionnante, une vision inspirante et des installations de pointe."