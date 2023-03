Aston Martin a réussi un développement "agressif" avec sa F1 2023

Charger le lecteur audio

Dan Fallows a rejoint Aston Martin en avril 2022 dans le cadre de la campagne de recrutement menée par Lawrence Stroll et après avoir passé 16 ans en tant que lieutenant d'Adrian Newey chez Red Bull. L'AMR23 est un travail mené avec plusieurs ingénieurs, dont Éric Blandin, ancien responsable aéro de Mercedes, et est composée à 95% de nouvelles pièces par rapport à sa devancière.

Un chiffre très élevé étant donné la grande stabilité réglementaire entre 2022 et 2023 mais qui semble aujourd'hui grandement expliquer la forme affichée par l'écurie basée à Silverstone. Après les trois premières séances d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, Fernando Alonso a signé le meilleur temps des deux dernières et apparaît comme un candidat possible à la pole position qui se jouera à partir de 16h sur le tracé de Sakhir.

Avant les EL3, Fallows avait expliqué que le travail mené en préparation de 2023 par Aston Martin avait été particulièrement agressif : "Tout d'abord, nous sommes satisfaits de la voiture. Nous avons visé des progrès importants par rapport à la monoplace de l'année dernière. Donc, en termes de performance, nous sommes vraiment heureux d'avoir fait un pas en avant."

"Nous nous sommes fixé des objectifs assez agressifs. Et nous les avons en quelque sorte largement atteints. Puis nous sommes sortis des essais en considérant que nous avions une voiture avec laquelle nous pouvions travailler, mais où en sommes-nous par rapport aux autres... Je sais que vous aimeriez que je vous donne une prédiction, mais j'ai peur que nous ne le sachions tout simplement pas."

Dan Fallows, directeur technique d'Aston Martin.

Fallows a souligné que les premiers essais de la voiture avaient montré une bonne corrélation avec les chiffres issus de la soufflerie. "L'élément clé pour nous, au moment des essais, était de nous assurer que la voiture faisait en piste à peu près ce que nous attendions par rapport aux chiffres de la soufflerie et de nos simulations. Je pense qu'il est toujours gratifiant pour une équipe technique d'avoir une voiture qui, sur le circuit, correspond plus ou moins à ce que l'on attendait. Et pour nous, c'est vraiment ce que les essais nous ont démontré, ce qui est une bonne chose. La voiture, elle est relativement prévisible."

"Elle fait les choses que nous voulons qu'elle fasse, donc c'est quelque chose de très positif pour nous. Je crois qu'en termes de performance relative, c'est vraiment difficile à dire. Je suis ravi qu'il y ait beaucoup d'excitation autour de l'équipe, mais vraiment, les choses sont faites si différemment par les différentes écuries lors des essais que c'est vraiment ce week-end que nous aurons une idée de la qualité de la voiture."

"Je ne pense pas que nous soyons nécessairement surpris d'avoir atteint l'objectif. C'est juste que vous avez toujours ce petit doute sur le fait que quelque chose ne va pas fonctionner ou que votre corrélation va vous trahir et que la voiture que vous mettez en piste ne fait pas tout à fait ce que vous attendez."