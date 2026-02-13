Passer au contenu principal

Statistiques
Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn I

Aston Martin toujours à la traîne : les stats du Jour 3 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Voici les statistiques du roulage des écuries et des motoristes F1 lors de la troisième journée des essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1.

Fabien Gaillard
Publié:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Max Verstappen, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Liam Lawson, Racing Bulls

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
George Russell, Mercedes

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Charles Leclerc, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Alexander Albon, Williams

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Max Verstappen, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
George Russell, Mercedes

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Carlos Sainz, Williams

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Franco Colapinto, Alpine

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Max Verstappen, Red Bull Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Frédéric Vasseur, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Sergio Perez, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Liam Lawson, Racing Bulls

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Oscar Piastri, McLaren

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Lewis Hamilton, Ferrari

Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
59

Après la dernière journée de la première session d'essais hivernaux 2026 de F1 qui se tiennent à Bahreïn, voici les chiffres bruts à retenir de ce vendredi.

Lire aussi :

Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par écuries (Jour 3)

Écurie Pilote(s) Tours totaux parcourus Kilomètres parcourus
McLaren Piastri 161 871
Ferrari Hamilton 150 812
Williams

Sainz

Albon

 146 790
Haas

Bearman

Ocon

 145 785
Alpine Colapinto 144 779
Mercedes

Russell

Antonelli

 139 752
Red Bull

Verstappen

Hadjar

 120 649
Racing Bulls Lawson 119 644
Audi

Bortoleto

Hülkenberg

 118 639
Cadillac

Bottas

Pérez

 104 563
Aston Martin Stroll 72 390

Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par motoristes (Jour 3)

Oscar Piastri et McLaren auront été le pilote et l'écurie les plus actifs de la journée de vendredi aux Essais de Bahreïn 1, contribuant à la belle récolte de données des moteurs Mercedes.

Oscar Piastri et McLaren auront été le pilote et l'écurie les plus actifs de la journée de vendredi aux Essais de Bahreïn 1, contribuant à la belle récolte de données des moteurs Mercedes.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Moteur Écurie(s) Tours totaux parcourus Kilomètres parcourus KM moyens
par écurie
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 590 3193 798
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 399 2159 720
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 239 1294 647
Audi Audi 118 639 639
Honda Aston Martin 72 390 390

Essais Bahreïn 1 - Les chronos du jour 3

P. PILOTe ÉQUIPe Tours Chrono Écart
1 Antonelli Mercedes 61 1'33"669  
2 Russell Mercedes 78 1'33"918 +0"249
3 Hamilton Ferrari 150 1'34"209 +0"540
4 Piastri McLaren 161 1'34"549 +0"880
5 Verstappen Red Bull 61 1'35"341 +1"672
6 Hadjar Red Bull 59 1'35"610 +1"941
7 Ocon Haas 75 1'35"753 +2"084
8 Colapinto Alpine 144 1'35"806 +2"137
9 Bearman Haas 70 1'35"972 +2"303
10 Hülkenberg Audi 58 1'36"291 +2"622
11 Albon Williams 78 1'36"793 +2"996
12 Lawson Racing Bulls 119 1'36"808 +3"139
13 Sainz Williams 68 1'37"186 +3"517
14 Pérez Cadillac 67 1'37"365 +3"696
15 Bortoleto Audi 60 1'37"536 +3"867
16 Stroll Aston Martin 72 1'38"165 +4"496
17 Bottas Cadillac 37 1'38"772 +5"103

Essais Bahreïn 1 - Les drapeaux rouges du jour 3

Comme son équipier la veille, Valtteri Bottas a dû stopper la Cadillac en piste ce vendredi à Sakhir.

Comme son équipier la veille, Valtteri Bottas a dû stopper la Cadillac en piste ce vendredi à Sakhir.

Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Voiture Pilote Heure Raison
Cadillac Bottas 8h50 Arrêt en piste
Ferrari Hamilton 16h49 Panne d'essence
- - 16h55 Test FIA

 



Article précédent Ferrari et Hamilton terminent sur un drapeau rouge, Mercedes avec les meilleurs temps

