Aston Martin toujours à la traîne : les stats du Jour 3 aux essais F1 de Bahreïn 2026
Voici les statistiques du roulage des écuries et des motoristes F1 lors de la troisième journée des essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1.
Après la dernière journée de la première session d'essais hivernaux 2026 de F1 qui se tiennent à Bahreïn, voici les chiffres bruts à retenir de ce vendredi.
Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par écuries (Jour 3)
|Écurie
|Pilote(s)
|Tours totaux parcourus
|Kilomètres parcourus
|McLaren
|Piastri
|161
|871
|Ferrari
|Hamilton
|150
|812
|Williams
|
Sainz
Albon
|146
|790
|Haas
|
Bearman
Ocon
|145
|785
|Alpine
|Colapinto
|144
|779
|Mercedes
|
Russell
Antonelli
|139
|752
|Red Bull
|
Verstappen
Hadjar
|120
|649
|Racing Bulls
|Lawson
|119
|644
|Audi
|
Bortoleto
Hülkenberg
|118
|639
|Cadillac
|
Bottas
Pérez
|104
|563
|Aston Martin
|Stroll
|72
|390
Essais Bahreïn 1 - Le kilométrage par motoristes (Jour 3)
Oscar Piastri et McLaren auront été le pilote et l'écurie les plus actifs de la journée de vendredi aux Essais de Bahreïn 1, contribuant à la belle récolte de données des moteurs Mercedes.
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
|Moteur
|Écurie(s)
|Tours totaux parcourus
|Kilomètres parcourus
|KM moyens
par écurie
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|590
|3193
|798
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|399
|2159
|720
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|239
|1294
|647
|Audi
|Audi
|118
|639
|639
|Honda
|Aston Martin
|72
|390
|390
Essais Bahreïn 1 - Les chronos du jour 3
|P.
|PILOTe
|ÉQUIPe
|Tours
|Chrono
|Écart
|1
|Antonelli
|Mercedes
|61
|1'33"669
|2
|Russell
|Mercedes
|78
|1'33"918
|+0"249
|3
|Hamilton
|Ferrari
|150
|1'34"209
|+0"540
|4
|Piastri
|McLaren
|161
|1'34"549
|+0"880
|5
|Verstappen
|Red Bull
|61
|1'35"341
|+1"672
|6
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1'35"610
|+1"941
|7
|Ocon
|Haas
|75
|1'35"753
|+2"084
|8
|Colapinto
|Alpine
|144
|1'35"806
|+2"137
|9
|Bearman
|Haas
|70
|1'35"972
|+2"303
|10
|Hülkenberg
|Audi
|58
|1'36"291
|+2"622
|11
|Albon
|Williams
|78
|1'36"793
|+2"996
|12
|Lawson
|Racing Bulls
|119
|1'36"808
|+3"139
|13
|Sainz
|Williams
|68
|1'37"186
|+3"517
|14
|Pérez
|Cadillac
|67
|1'37"365
|+3"696
|15
|Bortoleto
|Audi
|60
|1'37"536
|+3"867
|16
|Stroll
|Aston Martin
|72
|1'38"165
|+4"496
|17
|Bottas
|Cadillac
|37
|1'38"772
|+5"103
Essais Bahreïn 1 - Les drapeaux rouges du jour 3
Comme son équipier la veille, Valtteri Bottas a dû stopper la Cadillac en piste ce vendredi à Sakhir.
Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
|Voiture
|Pilote
|Heure
|Raison
|Cadillac
|Bottas
|8h50
|Arrêt en piste
|Ferrari
|Hamilton
|16h49
|Panne d'essence
|-
|-
|16h55
|Test FIA
