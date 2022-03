Attaque à Djeddah : la F1 maintient le GP d'Arabie saoudite

Charger le lecteur audio

Une attaque est pourtant survenue à une quinzaine de kilomètres du tracé urbain, touchant une raffinerie propriété de Aramco. Elle s'est produite pendant la première séance d'essais libres, laissant échapper une impressionnante fumée ainsi que des flammes, parfaitement visibles pour tous les acteurs présents sur place.

L'origine de l'incendie était inconnue jusqu'à ce que les autorités saoudiennes informent la Formule 1 qu'elle était due à une attaque provenant d'un missile tiré par les Houthis. Ces derniers ont ensuite revendiqué cette attaque ainsi que d'autres ayant ciblé l'Arabie saoudite, comme ce fut déjà le cas ces derniers jours alors que l'organisation fait face à l'armée saoudienne au Yemen.

Autour du Grand Prix, la sécurité a été extrêmement renforcée, mais l'attaque de ce vendredi a forcément jeté un doute légitime sur la tenue du Grand Prix. Une réunion de crise a ainsi eu lieu juste avant la deuxième séance d'essais libres, réunissant tous les pilotes et les directeurs d'équipe, ce qui a d'ailleurs provoqué le retard de quinze minutes des EL2.

Lors de cette réunion, Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, aurait indiqué qu'il n'était pas envisagé d'annuler le Grand Prix ce week-end. L'Italien aurait fait savoir aux personnes présentes que la suite du programme se déroulerait conformément au plan prévu, et que les autorités saoudiennes avaient insisté sur leurs garanties d'assurer la sécurité de tous.

"La Formule 1 a été en contact étroit avec les autorités suivant l'événement qui s'est produit aujourd'hui", confirme le championnat. "Les autorités ont confirmé que l'épreuve peut continuer comme prévu et nous resterons en contact rapproché avec elles ainsi qu'avec toutes les équipes pour suivre de très près la situation."

Stefano Domenicali a également promis aux différents acteurs de les tenir informés de l'évolution de la situation. Une nouvelle réunion de crise est ainsi prévue à partir de 22 heures, heure locale, soit 20 heures en France.

Les promoteurs du Grand Prix d'Arabie saoudite ont eux aussi confirmé leurs intentions dans un communiqué. "Nous sommes au courant de l'attaque de la station de distribution Aramco cet après-midi", précise Saudi Motorsport Company. "Les organisateurs restent en contact direct avec les forces de sécurité saoudiennes, tout comme la F1 et la FIA, afin d'assurer toute la sécurité nécessaire et de prendre les mesures pour garantir la sécurité de tous les visiteurs du Grand Prix d'Arabie saoudite, ainsi que des pilotes, des équipes et des parties prenantes. Le week-end de course continuera comme prévu. La sécurité de tous nos invités continue d'être notre priorité et nous avons hâte d'accueillir les fans pour un week-end premium de course et de spectacle."

Samedi dernier, la coalition œuvrant pour rétablir la légitimité du Yemen avait déjà revendiqué avoir ciblé avec un missile un autre site appartenant à Aramco, dans le centre de Djeddah. D'autres attaques, notamment avec des drones, sont également survenues à divers endroits du pays ces derniers jours.