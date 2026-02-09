Aucun moteur Mercedes sur la grille à Melbourne ? Brown peine à y croire

Il reste désormais moins d'un mois aux instances pour tenter de régler une bonne fois pour toute la controverse qui s'est fait jour durant l'hiver, à savoir celle du taux de compression à chaud du moteur Mercedes, avant le début du Grand Prix d'Australie 2026 de Formule 1.

Pour rappel, le motoriste allemand serait parvenu à une unité de puissance qui respecte le taux de compression réglementaire de 16:1 lors des tests effectués à froid, méthode de vérification prescrite par le règlement lui-même, tout en parvenant à augmenter cette valeur une fois le moteur en route, moment où le règlement F1 ne prévoit pas de test.

La semaine passée, alors que le statu quo semblait jusqu'ici être de mise, une nouvelle réunion menée au sein du Comité consultatif sur les unités de puissance (PUAC) a permis de constater que la fronde à l'encontre de Mercedes n'était pas apaisée et que les équipes cherchaient des méthodes pour mesurer le taux de compression à chaud.

Et désormais, la question semble être de savoir si Red Bull - qui était vue comme la seconde écurie qui aurait tenté de profiter de ce vide juridique - va rejoindre le camp des opposants.

En cas de vote, un ralliement de Red Bull à Ferrari, Honda et Audi pourrait peser lourd dans la balance, encore faudrait-il que la FIA abonde dans le sens des constructeurs qui s'opposent à une telle astuce.

Pour beaucoup, une intervention en ce sens de la FIA en vue de 2026 semble bien improbable, notamment en raison des enjeux, puisqu'à quelques semaines de l'homologation des unités de puissance, il paraît impossible de pouvoir modifier le moteur pour s'assurer qu'il respecte à tout moment la limite de 16:1.

"De la politique typique de la F1", selon Brown

La livrée 2026 de la McLaren MCL40. Photo de: McLaren

Pour Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, dont l'écurie est motorisée par Mercedes (tout comme Williams et Alpine), il est en tout cas clair que cette polémique fait partie de l'aspect politique classique de la discipline. "C'est de la politique typique de la Formule 1", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec les médias en marge de la présentation de la livrée 2026 de son équipe.

"Le moteur a été conçu selon et est totalement conforme aux règles. C'est ainsi que fonctionne cette discipline. Ce n'est pas différent des doubles diffuseurs que nous avons vus par le passé, qui étaient également conformes aux règles."

Je ne pense pas que cela confère un avantage significatif par rapport à la concurrence, mais bien sûr, leur travail consiste à exploiter tout avantage perçu pour en faire toute une histoire.

"Je ne pense pas que cela confère un avantage significatif par rapport à la concurrence, mais bien sûr, leur travail consiste à exploiter tout avantage perçu pour en faire toute une histoire. Mais en réalité, le moteur est parfaitement conforme à tous les tests. Et je pense que HPP [le département moteur de Mercedes] a fait du bon travail."

Quant à l'idée que les huit voitures motorisées par Mercedes puissent ne pas être en capacité de se présenter sur la grille avec un moteur "légal" en cas de changement de règle, Zak Brown ne cache pas qu'il peine à y croire.

"J'ai du mal à imaginer que les équipes [motorisées par] Mercedes ne soient pas présentes sur la grille de départ en Australie. Nous ne sommes pas au courant de ces discussions, donc je ne sais même pas, du point de vue des unités de puissance, ce qu'il faudrait pour modifier la réglementation. Mais je suis sûr que toutes les équipes Mercedes seront présentes sur la grille de départ en Australie."

Avec Filip Cleeren