Audi agrandit son usine et recrute 300 personnes pour son projet F1

Audi annonce avoir lancé l'agrandissement et la rénovation de son usine de Neubourg-sur-le-Danube, baptisée Competence Center Motorsport, qui deviendra le centre névralgique de la partie moteur pour son arrivée en Formule 1 en 2026. La marque aux anneaux a officialisé l'été dernier son engagement, d'abord comme motoriste, avant de conclure il y a quelques semaines un partenariat stratégique avec Sauber pour la partie châssis et écurie de course.

L'usine de Neubourg, ouverte en 2014 et qui était notamment à l'époque le fleuron du programme LMP1 d'Audi en Endurance, va se doter d'un nouveau bâtiment et de nouveaux bancs d'essai. Le chantier a débuté cette semaine sur les lieux qui abritent également le travail mené par le constructeur allemand sur son engagement en rallye-raid avec l'Audi RS Q e-tron.

"Avec le Competence Center Motorsport, on a une base idéale pour notre projet Formule 1", assure Oliver Hoffmann, membre du conseil d'adminstration et chargé du développement technique. "L'usine Audi de Neubourg a été conçue dès le départ pour être capable de gérer des projets compétition exigeants. Cette anticipation porte ses fruits. Avec les installations existantes, on a pu commencer immédiatement le projet Formule 1. L'agrandissement créera l'infrastructure nécessaire pour le développement à long terme de notre unité de puissance F1. L'agrandissement du bâtiment et l'installation de bancs d'essai ultramodernes offrent à notre équipe les meilleures conditions possibles pour réussir dans la catégorie reine du sport automobile."

Appelé F7.2, le nouveau bâtiment de 3000 m² sera construit à l'extrémité sud-ouest du complexe existant et relié à un autre par un pont fermé. On y trouvera également des salles spécifiques, un atelier mécanique et des postes de travail pour une soixantaine d'employés. Il devrait être livré au premier trimestre 2024, après une mise en service partielle dès le mois de mars prochain. Son approvisionnement électrique sera neutre en carbone.

Audi précise par ailleurs qu'environ 220 employés ont déjà été recrutés pour son projet Formule 1 sur le site de Neubourg et que l'objectif est d'arriver à un total supérieur à 300 d'ici le printemps prochain. "Développer en Allemagne une unité de puissance pour le championnat le plus exigeant est un très beau défi", assure Adam Baker, directeur général d'Audi Formula Racing. "On a déjà une excellente équipe à Neubourg, qui ne cesse de s'agrandir."

