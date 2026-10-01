Audi annonce son projet de nouveau campus dédié à la F1

L'équipe Audi de Formule 1 a dévoilé son plan de développement à long terme, qui comprend notamment un nouveau "campus" situé à proximité de l'usine existante de Hinwil, en Suisse.

"Certaines parties du nouveau campus de la Zurichstrasse seront opérationnelles dès l'été 2026, le projet dans son ensemble devant être achevé en 2030", a indiqué l'équipe dans un communiqué.

Peter Sauber a fondé en 1970 l'écurie qui porte son nom, en s'installant à Hinwil. Sauber a dirigé le programme endurance de Mercedes dans les années 1980 avant de se lancer en Formule 1 en 1993. BMW a racheté l'écurie en 2005 avant de la revendre à Sauber en 2009.

Audi ces dernières années pris progressivement le contrôle de l'équipe, pour en devenir l'unique propriétaire en janvier 2005. Le site de Hinwil a nécessité des investissements considérables, l'équipe ayant fonctionné avec un budget très restreint depuis le départ de BMW. Le pôle de dynamique des fluides numérique (CFD) et la soufflerie ont tous deux dû faire l'objet d'une modernisation en profondeur.

On se souvient notamment que la soufflerie avait été financée par les fonds versés par Mercedes pour libérer Kimi Räikkönen de son contrat avec Sauber afin qu'il puisse rejoindre McLaren en 2002. Le site de la Wildbachstrasse sera réaménagé, mais la soufflerie sera conservée.

Le centre de développement des moteurs d'Audi restera à Neubourg, en Allemagne, et l'équipe continuera à disposer de bureaux à Bicester. Elle avait établi son site satellite au Royaume-Uni afin de recruter du personnel expérimenté qui ne souhaitait pas ou ne pouvait pas s'installer en Suisse.

Mattia Binotto Photo de: Alex Pantling - Formula 1

"Ce campus jouera un rôle essentiel pour nous aider à attirer et à fidéliser des talents de classe mondiale, tout en nous offrant les bases nécessaires à la réalisation de nos ambitions à long terme", a déclaré Mattia Binotto, PDG d'Audi et directeur de l'écurie.

"La réussite d'une écurie de Formule 1 repose en fin de compte sur les personnes. Les meilleurs ingénieurs, concepteurs, mécaniciens et spécialistes souhaitent travailler dans un environnement qui leur permette de collaborer, d'innover et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce campus nous aidera à créer précisément cet environnement."

"Ce qui rend ce projet particulièrement spécial, c'est qu'il nous permet de façonner l'avenir de l'écurie Audi Revolut F1 Team à partir de zéro. De telles opportunités sont rares dans la Formule 1 moderne."

"Nous ne nous contentons pas d'emménager dans des locaux existants ; nous créons un lieu de vie conçu autour de nos collaborateurs, de notre culture et de nos ambitions. Ce campus constitue une étape importante de ce parcours."

"Nous sommes fiers que le prochain chapitre de l'équipe Audi Revolut F1 s'écrive à Hinwil et je tiens à exprimer officiellement mes remerciements à la municipalité de Hinwil elle-même."

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