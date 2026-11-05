Formule 1 GP de São Paulo

Audi dévoile une livrée spéciale pour le Grand Prix de São Paulo

Audi a dévoilé une livrée spéciale pour le Grand Prix national de son pilote, Gabriel Bortoleto.

Basile Davoine

Publié: 5 nov. 2026, 08:03

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Photo de : Audi

Audi a dévoilé une livrée spéciale de sa R26 pour le Grand Prix de São Paulo, conçue en partenariat avec son sponsor titre Revolut. Cette décoration rend hommage à la ville brésilienne, à l'occasion du Grand Prix à domicile de Gabriel Bortoleto.

Inspiré du motif géométrique Piso Paulista, caractéristique des revêtements que l'on peut trouver au sol à São Paulo, le design se décline également sur les combinaisons des deux pilotes et des mécaniciens, ainsi que dans le stand de l'équipe.

La livrée spéciale d'Audi pour le Grand Prix de São Paulo

Photo de: Audi

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de deux précédentes collaborations entre les partenaires : la carte Revolut "São Paulo" et la collection Adidas Sampa Soul. L'objectif est de décliner une identité visuelle commune à travers différents supports, sur et en dehors de la piste.

"São Paulo possède une identité unique, et nous voulions qu'elle se retrouve dans tout ce que nous présentons pour cette course", explique Stefano Battiston, directeur de la marque et des activités commerciales de l'écurie Audi Revolut F1 Team.

La livrée spéciale d'Audi pour le Grand Prix de São Paulo

Photo de: Audi

Pour Gabriel Bortoleto, qui disputera son Grand Prix national devant son public, cette livrée revêt une dimension particulière. Il la partagera avec son coéquipier Nico Hülkenberg, qui portera également une combinaison spéciale.

L'Audi R26 aux couleurs de cette édition spéciale sera exposée dans un magasin Adidas de la Rua Oscar Freire, à São Paulo, tout au long du week-end disputé sur le circuit d'Interlagos.

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