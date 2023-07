Audi qui mise tout sur la F1 : "C'est une blague"

Audi a annoncé la semaine dernière à ses nombreux clients dans les compétitions GT3, GT4 et TCR que son programme allait être drastiquement réduit, le limitant désormais au soutien technique et à la fourniture de pièces, jusqu'en 2032, pour les structures avec qui la marque est en contrat.

D'aucuns regardent cette décision, prise avec en tête l'engagement en Formule 1 à l'horizon 2026, avec circonspection. Le PDG d'Audi n'est pas épargné par les critiques, Markus Duesmann étant dans le collimateur comme le principal responsable de ce basculement des ressources, qui est vu comme une manière d'"assécher" le GT3.

"Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce qu'ils veulent qu'il se passe", a déclaré Vincent Vosse, le responsable de WTR, qui a longtemps engagé des Audi avant de passer cette année à BMW, à Motorsport-Total.com, publication sœur de Motorsport.com. "Je n'en doute pas."

"C'est quelque chose qui a été décidé il y a des années, je dirais même il y a un an et demi, voire deux ans, et c'est juste l'impact de la décision qui a été prise il y a deux ans. Je pense que lorsque Markus Duesmann est arrivé et a décidé d'arrêter le DTM Classe 1, c'était la première étape."

"Mais très vite, il a décidé d'arrêter le sport automobile en général et de consacrer tous ses efforts à la Formule 1. S'ils gagnent en Formule 1, tout le monde oubliera très vite ce qui s'est passé. Mais j'ai des doutes."

Pour Vosse, la décision est d'autant plus discutable qu'il estime tout à fait possible de mettre en place, de front, un programme F1 et un programme client, comme l'a fait Mercedes pendant ses années de domination.

"Aujourd'hui, ils se concentrent sur la Formule 1, mais [la fin du programme client] ce n'est pas parce qu'ils font de la F1. Je veux dire : Mercedes a remporté huit Championnats du monde tout en faisant de la compétition cliente."

"C'est une blague. Ce n'est qu'une blague. La Formule 1 n'a rien à voir avec les courses clientes. Les coûts ne sont pas élevés et ils étaient très heureux de pouvoir en disposer au cours des 12 ou 14 dernières années."

Une opinion partagée par le directeur d'Attempto, Arkin Aka, qui court en DTM et en GT World Challenge Europe avec des Audi : "Le sport automobile doit être diversifié", a-t-il déclaré à Motorsport-Total.com.

"Porsche a montré l'exemple et la marque Mercedes ne fait pas que de la Formule 1, mais aussi du GT. Ils apportent tous de nouveaux modèles, alors je me demande pourquoi Audi ne le fait pas. Quand on sait qu'Audi était l'une des marques les plus performantes, c'est difficile à comprendre."

Avec Sven Haidinger