Sauber et l'alliance avec Audi : "Impossible de rester indépendant"

Audi a confirmé il y a quelques semaines que son arrivée en Formule 1 se ferait via un partenariat avec Sauber (normalement sous forme de prise de participation majoritaire), la firme qui gère actuellement l'engagement dans la discipline d'Alfa Romeo. Bien entendu, cette alliance n'est pas sans rappeler celle de la même équipe Sauber avec BMW à la fin des années 2000, époque à laquelle Hinwil avait connu sa période la plus faste.

Pour Frédéric Vasseur, qui est à la tête de l'entité suisse, il est clair que les opportunités vont être nombreuses pour son entreprise de grandir et de profiter des nouveaux paramètres de la F1 (notamment sur le plan budgétaire) pour aller taper à la porte des plus grands, avec Audi comme moteur de ses nouvelles ambitions.

"Sur le court terme, cela n'aura pas un grand impact sauf pour nous qui savons que nous pourrons passer à l'étape suivante et que ce sera une énorme opportunité en termes de recrutement et d'intérêt des sponsors à l'avenir", a expliqué Vasseur. "Mais à moyen terme, c'est sûr que ça va changer la donne, grâce à ce type de partenariat et parce que je pense que la F1 devient de plus en plus difficile."

Pour le Français, il est clair qu'en dépit des changements dans la gouvernance de la discipline et dans la rationalisation des dépenses et des revenus, demeurer une structure totalement indépendante est une tâche bien trop compliquée : "La F1 a fait beaucoup de progrès au cours des dix dernières années mais, de mon point de vue, rester une équipe indépendante aujourd'hui est quasiment impossible. [L'alliance avec Audi était] probablement notre meilleure option et [nous sommes] plus qu'heureux d'avoir ce type d'accord pour l'avenir."

Frédéric Vasseur, responsable de Sauber

Le principal problème en matière de compétitivité reste la question du budget, Vasseur assurant que les équipes indépendantes n'ont pas la capacité de ne serait-ce que s'approcher de la limite de dépenses fixée actuellement : "Nous sommes encore loin du plafond budgétaire. Cela signifie que nous nous battons pour être à son niveau et, même dans ce domaine, nous sommes encore loin du compte."

"Je pense que nous atteindrons ce stade plus tard, mais nous sommes encore loin du plafond budgétaire. Et nous sommes absolument dépendants des résultats. Si vous voulez avoir une vision à long terme et que vous n'avez que trois ou quatre équipes indépendantes, ça devient de plus en plus difficile."

Quant au projet en lui-même, comme Motorsport.com vous le révélait dès août, il verra les moteurs être construits en Allemagne dans les quartiers d'Audi et le châssis en Suisse dans l'usine de Sauber : "Nous allons séparer complètement les activités", a indiqué Vasseur. "Ils seront en charge du moteur à Neuburg et l'équipe s'occupera du châssis et de l'activité piste, depuis Hinwil, c'est clair. Ils prendront des parts dans l'entreprise à l'avenir, mais nous n'avons pas divulgué les détails et je ne le ferai pas aujourd'hui."

"Mais je pense que c'est une bonne façon de faire fonctionner l'écurie. Nous avons regardé ce qui fonctionnait par le passé dans les autres équipes et le plus important pour moi n'est pas seulement la configuration en termes d'actions ou de qui gère qui, c'est une question d'état d'esprit, et d'être capable de bâtir une stratégie pour être une seule et même équipe et ne pas avoir des groupes qui se battent entre eux."