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Audi veut conserver le turbo dans les futurs moteurs de F1

Dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, Mattia Binotto réaffirme la volonté d'Audi de préserver des unités de puissance très efficientes à partir de 2030. Le constructeur allemand plaide pour le maintien du turbocompresseur dans la future réglementation moteur de la F1.

Filip Cleeren Roberto Chinchero
Publié:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Le directeur du projet Audi en Formule 1, Mattia Binotto, estime que les futurs moteurs de la discipline devront rester "hautement efficaces", alors que les discussions se poursuivent autour de la réglementation moteur prévue pour 2031 et de l'éventuel abandon des turbocompresseurs.

La Formule 1 et la FIA ont entamé les travaux sur la prochaine génération d'unité de puissance. Les six motoristes s'accordent globalement sur un passage à des V8 plus simples, moins coûteux et dotés d'une composante électrique réduite, alimentés par des carburants synthétiques.

Lire aussi :

Les discussions portent désormais sur les détails techniques de cette future architecture, et Audi fait partie des constructeurs qui souhaitent conserver le turbo dans la prochaine réglementation.

Cette technologie est omniprésente dans la gamme routière du constructeur allemand. Le récent concept de supercar hybride "Audi Nuvolari", équipé d'un V8 biturbo, illustre d'ailleurs la vision de la marque pour l'avenir de la Formule 1.

Une efficacité toujours prioritaire

Interrogé en exclusivité par Motorsport.com, Mattia Binotto a rappelé que l'efficacité énergétique restait la priorité d'Audi "Audi a toujours défendu l'importance de l'efficacité."

"La technologie qui permet de concevoir des moteurs très efficients est la même que celle qui est ensuite utilisée sur les voitures de série. Quand on parle d'efficacité, on parle de consommation de carburant, d'émissions et de transfert de technologies entre le sport automobile et la production."

"Le véritable défi sera de concevoir un moteur de Formule 1 qui reste très efficient tout en étant moins complexe, plus léger et plus abordable. C'est cette équation que nous devrons résoudre."

Le PDG d'Audi, Gernot Dollner, avec Mattia Binotto

Le PDG d'Audi, Gernot Dollner, avec Mattia Binotto

Photo de: Motorsport Images

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, souhaite avancer cette nouvelle réglementation à 2030, soit un an plus tôt que prévu. Il a également évoqué la possibilité d'introduire un moteur standard fourni par un tiers pour les équipes clientes, afin de répondre aux inquiétudes liées à leur dépendance envers les constructeurs.

Une telle solution, comparable à ce que représentait autrefois Cosworth, offrirait aussi davantage de marge de manœuvre à la FIA et à la F1 face aux évolutions de l'industrie automobile. Les difficultés rencontrées lors de la mise en place des moteurs 2026 ont notamment ravivé le débat sur la complexité de la réglementation actuelle.

En théorie, la FIA pourrait imposer unilatéralement une nouvelle réglementation à partir de 2031, y compris en limitant les équipes clientes. Une telle décision risquerait toutefois de froisser les constructeurs que la discipline est parvenue à attirer ces dernières années.

Pour Binotto, la priorité est donc de parvenir à un véritable consensus plutôt qu'à un simple compromis : "Je pense que la FIA, en tant que législateur, a naturellement la responsabilité de mener cette discussion. La Formule 1 a besoin des constructeurs, tout comme les constructeurs ont besoin de la Formule 1."

"Au final, comme cela a toujours été le cas, nous devrons trouver une solution qui ne soit pas simplement un compromis, mais la meilleure possible pour tout le monde."

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