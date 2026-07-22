L'avenir d'Alonso en F1 se jouera sur le règlement, pas sur Aston Martin

Fernando Alonso assure que son avenir en Formule 1 ne dépendra pas des performances d'Aston Martin d'ici la fin de la saison 2026, mais plutôt du plaisir qu'il prendra - ou non - au volant des monoplaces de la nouvelle réglementation.

L'avenir de l'Espagnol est au cœur des discussions depuis plusieurs mois, son contrat avec l'écurie de Silverstone arrivant à échéance à la fin de l'année.

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Aston Martin mise sur une importante évolution qu'elle introduira ce week-end au Grand Prix de Hongrie pour convaincre son pilote de poursuivre l'aventure, après un début de nouvelle ère réglementaire catastrophique.

Alonso avait toutefois déjà indiqué à Barcelone que cette monoplace largement revue ne serait pas un élément déterminant dans sa réflexion, estimant que les deux sujets n'étaient pas liés.

À Spa-Francorchamps, le double champion du monde a réaffirmé cette position, expliquant que sa décision dépendrait avant tout de la capacité de la F1 à rendre les voitures actuelles plus agréables à piloter, alors qu'il réfléchit à poursuivre sa carrière au-delà de ses 45 ans.

Piloter ces voitures sur des circuits comme Spa aujourd'hui ou Silverstone lors de la dernière course, ce n'est pas ce que j'imagine pour mon avenir.

Interrogé sur l'importance de cette Aston Martin "version B" dans sa décision, Alonso a répondu : "Aucune, parce que ma décision ne dépend pas des performances de cette année."

"Nous avons mal commencé cette saison et je ne peux pas baser ma décision pour l'an prochain sur des performances qui ne sont pas représentatives. Je ne pense pas que cela reflète le véritable potentiel de l'équipe. Je suis convaincu qu'il est bien supérieur à ce que nous montrons actuellement."

"Ma décision pour l'année prochaine dépend davantage du règlement. Piloter ces voitures sur des circuits comme Spa aujourd'hui ou Silverstone lors de la dernière course, ce n'est pas ce que j'imagine pour mon avenir. Nous verrons bien."

Un projet ambitieux qui n'a pas encore décollé

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alonso a reconnu qu'il espérait voir Aston Martin réussir immédiatement son entrée dans cette nouvelle réglementation, après les investissements massifs consentis par le propriétaire de l'équipe, Lawrence Stroll.

En plus d'avoir construit une nouvelle usine au cœur de la "Motorsport Valley" britannique, Aston Martin a recruté Adrian Newey pour diriger son département technique et s'est assuré le soutien officiel de Honda comme motoriste.

Lorsque l'ampleur du retard de l'AMR26 est apparue, l'équipe a choisi d'abandonner les petites évolutions prévues afin de concentrer ses ressources sur une monoplace profondément revue, que l'on peut presque considérer comme une version B.

Alonso s'est dit "déçu" du début de saison de son équipe, tout en espérant que le week-end hongrois marquera un tournant.

"C'est difficile", déclarait-il. "Nous avions placé beaucoup d'espoirs dans cette nouvelle réglementation, dans l'arrivée d'Adrian, dans Honda et dans tout le reste. Les attentes étaient donc très élevées et nous ne les avons pas atteintes."

"Ce n'était pas difficile à accepter, c'était surtout décevant de voir la voiture à Barcelone, dès le vendredi. Mais en même temps, toute l'équipe a pris cela comme un défi et veut inverser la tendance."

"Tout le monde a travaillé d'arrache-pied et nous espérons que Budapest constituera un premier pas vers de meilleures performances et marquera le début du redressement de l'équipe."