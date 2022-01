L'avenir de Masi en F1, un sujet crucial pour la FIA

Le nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a une tâche difficile devant lui : examiner ce qui s'est passé dans les derniers tours du Grand Prix où le titre s'est joué entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, et agir pour que les pilotes, les écuries et les fans de F1 retrouvent confiance en l'instance dirigeante.

La lueur de changement que représente le communiqué de la FIA devrait être encourageante, même si les délais demeurent source de frustration pour beaucoup. Toute décision ou modification pourrait ne pas être approuvée définitivement par le Conseil Mondial du Sport Automobile avant le 18 mars, deux jours seulement avant la première course de la saison à Bahreïn.

Cependant, une décision doit être prise plus tôt, concernant l'avenir d'un homme qui concentre les critiques sur lui : le directeur de course Michael Masi. La décision de Masi de relancer la course à un tour du but à Abu Dhabi a suscité l'indignation de Mercedes, Hamilton ayant été dépassé par Verstappen. Hamilton a lancé à la radio que la course avait été "manipulée", et Mercedes a porté réclamation contre ce restart, sans succès auprès des commissaires.

La FIA a promis d'enquêter sur ce qui s'est passé à Yas Marina afin de convaincre Mercedes d'en rester là, la marque à l'étoile renonçant à faire appel mais promettant de mettre la fédération face à ses responsabilités.

Comme indiqué jeudi, l'examen du Grand Prix d'Abu Dhabi va se poursuivre la semaine prochaine avec la réunion du Comité sportif qui inclut les écuries, tandis que Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1, a rencontré Mohammed Ben Sulayem vendredi.

Lorsque Mercedes a renoncé à faire appel du rejet de sa réclamation, Wolff a déclaré que Hamilton et lui étaient "désabusés" par ce qui s'est passé à Abu Dhabi, et qu'il espérait que ça n'allait pas pousser le septuple Champion du monde à claquer la porte. Il est donc critique que la FIA donne des réponses sérieuses et claires à Hamilton et à Mercedes.

Le communiqué de jeudi n'a apporté aucune décision concrète, en particulier concernant l'avenir de Masi. Mais il a révélé que Peter Bayer, Secrétaire général du Sport et nouveau directeur monoplace, allait fournir "des propositions pour analyser et optimiser l'organisation de la structure F1 de la FIA pour la saison 2022".

Concernant la gestion de la Formule 1 à la FIA, une restructuration irait au-delà d'un simple remplacement de Masi et de la nomination d'un nouveau directeur de course, décision qui, selon l'ancien pilote de F1 Martin Brundle, "ne résoudra pas le problème. C'est un travail bien trop important pour qu'une seule personne puisse s'en occuper au fil d'une saison de 23 courses".

Michael Masi fait le tour du circuit à pied avec un collègue de la FIA

Cependant, même si la structure évoluait et que le directeur de course avait davantage de soutien, il est difficile d'envisager une situation où Masi conserverait son poste. Des sources du paddock indiquent à Motorsport.com qu'un certain nombre de pilotes et d'équipes ne lui font plus confiance en raison des événements d'Abu Dhabi mais aussi d'autres décisions prises la saison dernière.

La réaction à la bataille entre Hamilton et Verstappen au virage 4 au Brésil a mis certains pilotes dans l'incertitude quant à ce qui est autorisé ou non en piste, tandis que la gestion des incidents en Arabie saoudite a également mis la direction de course sous le feu des projecteurs.

Masi a prouvé être un personnage sympathique du paddock de la F1 depuis qu'il a endossé ce rôle en 2019 à la suite du décès de Charlie Whiting. À un niveau personnel, nombreux sont ceux qui seraient désolés de le voir partir. Mais l'on pressent que s'il continuait dans ce rôle, le spectre d'Abu Dhabi planerait toujours au-dessus des futures décisions.

Mais par qui la FIA peut-elle remplacer Masi ? Il n'y a pas de candidat évident, d'où le besoin de restructurer le département F1. Whiting avait fait de ce rôle le sien pendant près de 30 ans, si bien qu'il était impossible de lui succéder. Alors que le calendrier et les difficultés croissent, le stress engendré par ce poste va faire de même.

Le timing va être important pour la FIA alors qu'elle réfléchit à ses prochaines mesures. Elle a indiqué son intention de discuter avec les pilotes et les équipes, et le rôle de Masi et de la direction de course va certainement être débattu. Une analyse exhaustive et des propositions seront présentées à la Commission F1 en février avant que le Conseil Mondial du Sport Automobile ne donne son approbation définitive le 18 mars. Il est important que la FIA agisse rapidement pour assurer que de premiers pas soient faits d'ici le retour de tous les acteurs dans le paddock.

La FIA se doit désormais de restaurer la confiance qu'elle pourrait avoir perdue à Abu Dhabi parmi les pilotes, les écuries et surtout les fans. Décider de l'avenir de Masi et d'une éventuelle restructuration de son équipe F1 jouera un rôle important là-dedans.