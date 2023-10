Les avocats de Massa accordent un ultime délai à la FIA et la F1

Felipe Massa et ses avocats ont décidé d'accorder plus de temps que prévu à la FIA et la Formule 1 après avoir envoyé aux deux instances une mise en demeure concernant l'issue du Championnat du monde 2008. S'estimant victime du Crashgate qui a pollué le Grand Prix de Singapour cette année-là, le pilote brésilien considère que les résultats auraient dû être annules car les instances en avaient connaissance avant la fin du championnat, finalement remporté par Lewis Hamilton au Brésil. Une annulation du Grand Prix de Singapour 2008 signifierait alors que le titre revient à l'ancien pilote Ferrari.

Après des révélations faites par Bernie Ecclestone il y a quelques mois, Felipe Massa a mis sur pied une importante équipe d'avocats dans plusieurs pays. La première étape de la démarche a été d'envoyer au mois d'août un courrier à la FIA et à la FOM pour obtenir réparation, réclamant notamment une "dizaine de millions d'euros", somme qui "ne couvre pas les graves préjudices moraux et à la réputation subis par Monsieur Massa".

Les avocats de Felipe Massa avaient donné jusqu'au 12 octobre aux deux instances pour répondre à cette lettre, avant de porter l'affaire devant la Haute Court de justice au Royaume-Uni. Ce délai a finalement été allongé pour permettre aux investigations de se poursuivre, l'entourage du pilote brésilien souhaitant croire à la "bonne foi" des nouveaux dirigeants.

"La FIA et la FOM sont en train de mener une enquête interne et ont demandé une dernière prolongation du délai qu'ils avaient initialement demandé, passant du 12 octobre au 15 novembre", indique Bernardo Viana, avocat de Felipe Massa. "Nous avons accepté ce dernier délai parce que si la nouvelle administration examine bel et bien l'affaire de bonne foi, ils parviendront certainement à la même conclusion que nous et tant d'autres personnes dans le monde. Nous aimerions connaître la position de la nouvelle direction de la Formule 1 sur le scandale récemment dévoilé et sur l'injustice subie par Felipe Massa."

Depuis qu'il a entamé ce combat, Felipe Massa a donné à plusieurs reprises des interviews à Motorsport.com et répété sa volonté d'aller au bout de ses démarches pour que justice soit faite, assurant ne pas agir de la sorte pour des raisons financières. Il s'est d'ailleurs exprimé il y a quelques jours sur les soutiens discrets dont il bénéficie également au sein du paddock.