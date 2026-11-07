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Ayao Komatsu : l'éviction d'Ocon a "surpris tout le monde" chez Haas

Le directeur de Haas revient sur la décision d'écarter Esteban Ocon avant la fin de la saison

Benjamin Vinel

Publié: 7 nov. 2026, 11:06

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Photo de : Joe Portlock / Getty Images

Ayao Komatsu affirme que "tout le monde a été surpris" lorsqu'il a annoncé à l'équipe Haas qu'Esteban Ocon ne participerait pas au Grand Prix du Mexique de Formule 1.

Ocon a été écarté par Haas après un différend survenu à l'issue des Essais Libres 1 sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Malgré les nombreuses spéculations, les circonstances exactes de cet épisode restent inconnues. Seul élément confirmé : un désaccord avec son ingénieure de course, Laura Mueller, au sujet du programme de roulage en EL2, qui a été retransmis à la radio de l'équipe.

Ocon a été remplacé par le pilote de réserve Ryo Hirakawa, qui avait participé aux EL1, pour la suite du week-end mexicain. Il ne retrouvera pas le volant cette saison. Ce week-end, au Grand Prix du Brésil, Rafael Camara, recruté par Haas pour 2027, fait ses débuts en F1 aux côtés du titulaire Oliver Bearman.

"Samedi matin, lorsque j'ai dû annoncer à toute l'équipe : 'Esteban ne pilotera plus, Ryo sera dans la voiture', bien sûr, tout le monde a été surpris", a expliqué le directeur de l'équipe, Komatsu.

"Comme je leur ai dit, normalement, je souhaite être aussi transparent que possible avec les membres de l'équipe, et leur communiquer autant d'informations que possible pour qu'ils comprennent le contexte. Mais je ne peux pas vraiment en dire davantage."

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Komatsu a fermement indiqué qu'il ne pouvait pas entrer dans les détails de la situation d'Ocon, tout en reconnaissant que son expérience aux côtés du Français lui avait beaucoup appris sur la gestion des pilotes.

"Chaque jour est une occasion d'apprendre", a-t-il déclaré. "Très sérieusement, chaque jour apporte son lot de situations inédites. On apprend constamment. Cela fait presque deux ans que je travaille avec Esteban et cette expérience m'a beaucoup appris. C'est donc un apprentissage permanent."

De son côté, Oliver Bearman s'est retrouvé dans le rôle de pilote de référence chez Haas, avec des débutants à ses côtés, mais il a précisé que son état d'esprit "n'avait pas changé".

"Bien sûr, c'est étrange de ne pas avoir Esteban ici, et c'est évidemment une situation difficile pour tout le monde", a ajouté Bearman. "J'ai vraiment de la peine pour lui. La situation est évidemment compliquée et les choses ont changé."

"J'espère simplement que cela ne perturbera pas l'équipe. En tout cas, je ne dirais pas que cela a provoqué la moindre perturbation la semaine dernière. Au contraire, le fait d'avoir Rafa dans la voiture pour ces épreuves est désormais une bonne chose, et cela nous permet également de préparer la saison prochaine en tant qu'équipe."

Que peut donc attendre Bearman de son association avec le leader actuel du championnat de F2 ?

"Honnêtement, je suis ravi d'avoir un coéquipier qui va me pousser très fort", a-t-il déclaré. "Bien sûr, j'ai connu cela ces dernières années : Esteban m'a beaucoup poussé. Mais Rafa sera lui aussi un adversaire très coriace."

"En tant que compétiteurs et pilotes de course, nous voulons avoir quelqu'un qui nous pousse à atteindre un niveau supérieur. C'est assurément la meilleure façon de tirer le maximum de l'équipe."

Avec la contribution de Jake Boxall-Legge et Filip Cleeren

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