La bagarre avec Hamilton à Bahreïn rend Gasly optimiste

Pendant de nombreuses années, les pilotes et les spectateurs ont été frustrés par l'effet des turbulences sur les voitures : s'il n'avait pas un rythme beaucoup plus élevé que le concurrent circulant devant lui, un pilote ne pouvait pas rester dans son sillage sans déséquilibrer sa voiture et surchauffer ses pneumatiques. En conséquence, la plupart des Grands Prix prenaient l'allure d'une procession qui ne s'animait qu'au moment des arrêts au stand.

Les dirigeants du Championnat du monde ont alors travaillé sur une solution, qui a mené à la refonte du Règlement Technique en 2022. Avec la disparition de plusieurs éléments aérodynamiques et le retour en force de l'effet de sol cette saison, la F1 vise, en théorie, à améliorer drastiquement la qualité du spectacle en piste et à permettre aux pilotes de se suivre sans trop perdre en appui.

Pour ce qui est de la pratique, il a fallu attendre les premiers tours de roue aux essais hivernaux. À Bahreïn, les passes d'armes entre pilotes se sont multipliées pour étudier le comportement des voitures dans les perturbations aérodynamiques. Et Pierre Gasly a assuré que la situation était bien meilleure que l'an passé.

"C'était amusant et c'était aussi intéressant de suivre [les voitures], de voir ce que ça fait et de recueillir des données. Je pense clairement que c'est mieux que l'an dernier, ce qui me rend plutôt optimiste au niveau du spectacle pour cette saison", a indiqué le Français le week-end dernier.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Le pilote AlphaTauri s'est notamment bagarré avec Lewis Hamilton lors de la dernière journée des essais de Bahreïn. Pendant la séance du matin, et alors que les deux hommes effectuaient un relais long en pneus durs, Gasly s'est collé au septuple Champion du monde pendant plusieurs tours, portant une première attaque infructueuse au virage 4 avant de retenter sa chance au tour suivant, au premier virage. Il n'y avait aucune position en jeu, bien entendu, mais cela n'a pas empêché les deux pilotes de faire preuve d'agressivité – comme ce pourrait être le cas en course – et la bataille s'est conclue un peu maladroitement, Gasly ayant été contraint de quitter la piste pour ne pas s'accrocher avec la Mercedes.

"Surpris" de se retrouver en lutte avec Hamilton dans le cadre d'essais, Gasly a également profité de cette occasion pour étudier le comportement de sa voiture mais aussi celui de la Flèche d'Argent. "De notre côté, nous savons que nous avons pas mal de travail à faire pour améliorer la performance et l'équilibre de la voiture", a-t-il ajouté. "On pouvait voir clairement que Lewis était en difficulté également, [Mercedes] va devoir travailler pour pouvoir se battre au sommet."

"Ce ne sont que des essais donc [les batailles] font partie du test et de la recherche dans la manière d'obtenir le meilleur de la voiture. Concernant la [qualité de la] course, ces quelques tours étaient clairement intéressants. Une bataille assez amusante. Je pense que toutes les courses devraient être assez folles pour [les fans] cette saison."