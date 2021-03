Bahreïn 2010 : le retour en F1 de Michael Schumacher

En 2010, la nouvelle saison avait débuté sur le tracé de Sakhir. Et l'épreuve avait alors un attrait tout particulier : celui du retour en Formule 1 de Michael Schumacher en tant que pilote titulaire après trois ans passés loin du volant, le tout avec une jeune équipe Mercedes, qui faisait alors ses débuts en tant que structure d'usine après la reprise de l'équipe Championne du monde en titre, Brawn GP !

Tout septuple Champion du monde de F1 qu'il était, Schumacher demeurait très lucide sur les circonstances de son retour, qu'il faisait aux côtés de Nico Rosberg. L'Allemand avait encore besoin de temps pour trouver son rythme et s'était qualifié à une discrète septième position, qui avait toutefois le mérite de rassurer quant à sa légitimité sur le plateau.

Ce samedi 13 mars 2010 à Bahreïn marquait la première séance de qualifications disputée par la légende de la discipline depuis son retrait de celle-ci, fin 2006. Rosberg, lui, avait placé sa flèche d'argent deux positions plus haut sur la grille, à tout de même 1"5 de la pole position signée par Sebastian Vettel (Red Bull).

Lucide, Schumacher ne parvenait pas réellement à se satisfaire de sa performance du jour. "J'ai juste besoin de retrouver le rythme, même si lentement et progressivement il s'est amélioré. C'est un défi mais c'est une bonne chose", souriait-il après la séance. "Il faut juste avoir le rythme, faire les réglages nécessaires et mettre la voiture à votre goût. Il s'agit d'utiliser parfaitement ce que vous avez à votre disposition."

Lors des tests hivernaux qui avaient précédé son retour en Grand Prix, Schumacher avait patiemment expliqué à qui voulait l'entendre qu'il abordait ce défi comme s'il débutait totalement en Formule 1. "À Valence, au cours du premier tour, j'ai été un peu choqué, mais ensuite j'ai repris le volant et je me suis senti très à l'aise. D'une certaine manière, c'était exactement comme en 1991. Et comme en 1991, lors de ma première qualification, j'ai terminé septième, donc voilà ! Je suis toujours très concentré, sans trop d'émotions, je fais juste attention aux détails."

Le lendemain, Schumacher avait découvert les conséquences de la nouvelle réglementation liée à l'interdiction des ravitaillements, à bord d'une monoplace très lourde par rapport à ce dont il avait eu l'habitude au cours de sa première carrière. Il avait livré une course lui permettant de rallier l'arrivée dans les points à la sixième place, à seulement quatre secondes de Rosberg, deux secondes devant la McLaren-Mercedes du Champion du monde en titre Jenson Button et la Red Bull-Renault de Mark Webber. Le vainqueur du jour, Fernando Alonso (Ferrari), avait remporté le Grand Prix en tournant presque une seconde au tour plus vite en moyenne.