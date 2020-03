Les choix de pneus annoncés pour le GP de Bahreïn

Pour la seconde manche de la saison 2020, à Sakhir, Pirelli a opté pour les composés C2 (dur), C3 (medium) et C4 (tendre), excluant les extrêmes que sont C1 (le plus dur de sa gamme) et C5 (le plus tendre).

La plupart des concurrents ont opté pour une majorité de pneus tendres, comme c'est généralement le cas en Formule 1, même si les écuries du top 3 ont fait preuve d'une certaine prudence, Red Bull et Ferrari en particulier, en limitant leur contingent de gommes C4. Ainsi, chose relativement rare, certains pilotes ont moins de trains de tendres que des deux autres composés réunis.

Rappel du règlement

Chaque pilote doit conserver un train de pneus tendres pour la Q3. Ces gommes doivent être retournées à Pirelli à l’issue de la séance qualificative pour les concurrents classés dans les dix premiers. Les autres peuvent quant à eux les garder pour la course.

Chaque pilote doit avoir les deux trains obligatoires pour la course, en l'occurrence les durs et les mediums, dont au moins un doit alors être utilisé.

Les équipes sont libres de choisir les composés qu'elles souhaitent pour les dix trains restants, soit un total de 13 pour l'ensemble du week-end.

