Les fans vaccinés ou guéris du COVID pourront assister au GP de Bahreïn

L'an passé, le Grand Prix de Bahreïn s'est déroulé à huis clos. Cette année, au contraire, l'épreuve qui constitue la manche d'ouverture de la saison 2021 du Championnat du monde de F1 pourra accueillir du public du 26 au 28 mars. Toutefois, il y a une condition à remplir : il faudra soit être complètement vacciné contre le COVID-19, soit pouvoir prouver en avoir guéri.

L'éligibilité sera vérifiée via l'application nationale BeAware. Les personnes pleinement vaccinées devront avoir reçu leur seconde dose depuis au moins deux semaines et les personnes guéries devront avoir laissé deux semaines s'écouler depuis la date de l'infection. Les spectateurs devront également porter des masques en permanence et feront l'objet de contrôles à l'entrée sur le circuit. La distanciation physique sera de rigueur.

"Nous sommes ravis de pouvoir lancer la vente des billets aujourd'hui, donnant ainsi une fois de plus aux fans l'occasion d'assister au spectacle de la F1", a déclaré le PDG du Bahrain International Circuit, Shaikh Salman ben Isa Al Khalifa. "En novembre et décembre de l'année dernière, nous avons eu l'honneur d'accueillir nos héros du secteur de la santé en tant que spectateurs, et nous sommes heureux que cette fois-ci un plus grand nombre de fans puissent assister à cette prestigieuse première course de la saison, grâce à la vente de billets."

"Je suis reconnaissant de tout le soutien que nous recevons du gouvernement de Bahreïn et de la coordination qui fait de Bahreïn une course de F1 couronnée de succès chaque année. Je remercie tout particulièrement la Mission nationale de lutte contre le coronavirus et le ministère de la Santé de Bahreïn pour leur organisation et leurs conseils, qui nous permettront d'offrir une expérience sûre aux fans. Nous invitons vivement les fans éligibles à réserver dès maintenant leurs tickets pour les meilleures places possibles afin d'assister à la première épreuve 2021 de la F1."

Bahreïn a récemment proposé à l'ensemble du personnel de la F1 et des écuries une vaccination contre le COVID avec une première dose administrée à l'entrée sur le territoire et la seconde au moment de la sortie. Pour rappel, les essais hivernaux auront lieu à Sakhir du 12 au 14 mars, deux semaines avant le Grand Prix.