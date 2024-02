Bahreïn, J1 - Verstappen reprend là où il s'était arrêté

On prend les mêmes et on recommence ! Si les livrées et même le nom de certaines équipes ont changé cette année, ce sont les mêmes pilotes ayant conclu la saison 2023 qui sont présents sur le circuit de Bahreïn pour donner le coup d'envoi de la campagne 2024, avec les essais de pré-saison.

La première matinée de roulage a été très calme mais compte tenu des journées de roulage à disposition – trois, soit une journée et demie par pilote –, l'on avait à cœur dans les garages de maximiser le temps passé sur la piste. Alexander Albon a cependant provoqué une période de drapeau jaune en raison d'une immobilisation en piste en fin de matinée. Sa Williams, garée près d'un échappatoire, a été facilement dégagée par les commissaires.

Alors que les dix pilotes participant à la séance du matin ont tous pris la piste dans les dix premières minutes, c'est Charles Leclerc qui s'est chargé de signer la première référence du jour. Si le chrono initial du pilote Ferrari n'était pas significatif, les améliorations de Valtteri Bottas et de Fernando Alonso au cours des minutes suivantes ont fait descendre la meilleure marque à un niveau plus intéressant.

D'abord discret, Max Verstappen s'est ensuite illustré avec une série de meilleurs temps. Le triple Champion du monde, qui sort d'une saison 2023 triomphante, s'est arrêté ce matin sur un chrono de 1'32"548, établi avec les pneus C3. Le Néerlandais comptait près de sept dixièmes d'avance sur Leclerc et huit sur Alonso, en plus d'avoir déjà fait mieux que le meilleur temps des Essais Libres 1 du GP de Bahreïn 2023.

En dépit d'un changement de concept, loin d'être passé inaperçu, la Red Bull RB20 a également brillé par sa régularité : Verstappen a bouclé 66 tours ce matin, soit 357 kilomètres. Ce n'est toutefois pas la meilleure performance dans ce domaine puisqu'Alonso a effectué 77 tours.

Derrière le trio Verstappen-Leclerc-Alonso, on trouve la McLaren d'Oscar Piastri, à plus d'une seconde. L'Australien est longtemps resté au garage en début de séance avant d'augmenter sa présence sur la piste. Tsunoda, Russell, Bottas et Albon suivent, tandis qu'Ocon et Magnussen ont signé les temps les plus lents.

Bahreïn, Jour 1 (matin)

Dans la mesure du possible et une fois les informations confirmées, nous indiquerons les pneus avec lesquels les pilotes ont signé leur meilleur temps.