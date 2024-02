Bahreïn, J1 - Verstappen frappe fort, Williams freiné par la mécanique

Alors que chez Red Bull et Mercedes respectivement, Max Verstappen et George Russell ont pu rouler tout au long de la journée, les huit autres équipes de la grille ont procédé à un changement de baquet au cours de la pause déjeuner de la première journée des essais de pré-saison 2024. Ainsi, ce sont 18 pilotes qui ont pris la piste ce mercredi à Bahreïn pour se familiariser avec leur nouveau matériel.

La séance du matin a vu Verstappen s'emparer du meilleur temps (1'32"548, pneus C3) avec aisance, puisque le Néerlandais comptait sept dixièmes d'avance sur Charles Leclerc, son plus proche poursuivant. Mais au début de l'après-midi, la "hiérarchie" a été bousculée : Carlos Sainz Jr et Lando Norris se sont d'abord rapprochés de la référence de Verstappen, puis le pilote McLaren l'a améliorée en signant un 1'32"484 avec les gommes C3.

C'était sans compter la réplique du triple Champion du monde, qui a été brutale. Quelques instants après ces chronos, le pilote Red Bull a enregistré un temps de 1'31"662, toujours avec le composé C3. Puis, à la tombée de la nuit et dans de meilleures conditions, il a amélioré cette marque en 1'31"344 (pneus C3). Norris et Sainz ont ainsi été relégués à 1,1 et 1,2 seconde, respectivement.

Aucun autre pilote n'a été en mesure de rouler sous la barre des 1'32 aujourd'hui mais la lutte est serrée en milieu de classement : il y a un peu plus d'une seconde séparant Lance Stroll (sixième) de George Russell (douzième). À noter que les deux pilotes Haas ont terminé aux deux dernières places, à quatre secondes de Verstappen.

Comme lors de la séance du matin, l'après-midi a été calme du point de vue des incidents. L'on a tout de même vu Logan Sargeant partir en tête-à-queue dans l'enchaînement des virages 9-10 avant d'être touché par un problème de transmission. Avec l'immobilisation de son coéquipier Alexander Albon quelques heures plus tôt, Williams n'a enregistré que 61 tours (330 km) au total aujourd'hui. C'est moins de la moitié que ce qu'a accompli Verstappen (142 tours, 768,5 km).

Bahreïn, Jour 1

Dans la mesure du possible et une fois les informations confirmées, nous indiquerons les pneus avec lesquels les pilotes ont signé leur meilleur temps.