Bahreïn, J3 - Verstappen s'adjuge le meilleur temps devant Schumacher

Charger le lecteur audio

Mercedes avait accaparé l'attention au début des essais de Bahreïn en dévoilant une voiture "sans pontons", Red Bull a attiré les regards pour la dernière journée d'essais en modifiant également cette zone de la monoplace. Sergio Pérez et Max Verstappen ont pris le volant d'une RB18 présentant de nouveaux pontons sculptés et, visiblement, ils ont apporté satisfaction : le Mexicain s'est chargé de prendre le meilleur temps au terme de la séance du matin (1'33"105 avec les gommes C4) et le Champion du monde en titre a mené les débats pendant une bonne partie de l'après-midi grâce à 1'32"645 établi avec les pneus C3.

Charles Leclerc a ensuite pris les commandes avec un chrono de 1'32"415 en pneus C4 avant que Verstappen ne réplique une fois la nuit tombée. Dans de meilleures conditions de piste, le pilote Red Bull s'est aventuré sous les 92 secondes, réalisant un 1'31"720 avec les pneus C5 et repoussant le Monégasque, son plus proche poursuivant, à plus de quatre dixièmes. Mais avant cela, il a perdu le contrôle de sa RB18 à la sortie du dernier virage, sans l'endommager.

Très discret jusqu'à présent, Mercedes a quelque peu lâché les chevaux dans l'après-midi avec George Russell, la recrue allant chercher le cinquième temps (1'32"759 en pneus C5). Si le Britannique s'est maintenu devant Valtteri Bottas (1'32"985, pneus C3) et Yuki Tsunoda (1'33"002, pneus C5), qui sont allés chercher la performance en fin de séance, il n'a pas pu résister à l'assaut de Fernando Alonso, auteur d'un 1'32"698 en pneus C4.

Fernando Alonso, Alpine A522

Après le meilleur temps surprise de Kevin Magnussen hier, Haas s'est de nouveau placé aux avant-postes. Mick Schumacher a pris le deuxième meilleur temps (1'32"241 en pneus C4) lorsqu'il avait la piste pour lui. Haas a en effet bénéficié d'un coup de pouce de la part de la FIA, à la suite des problèmes de logistique ayant empêché l'écurie américaine de rouler lors de la première séance de jeudi, pour rouler une heure supplémentaire vendredi et trois heures aujourd'hui (une heure ce matin, deux heures ce soir). Le temps de Schumacher a donc été établi lorsque les conditions étaient les meilleures et ne reflète pas ses performances pendant la journée.

Haas n'a toutefois pas été épargné par les soucis puisqu'un problème hydraulique a bloqué Magnussen au stand pendant de longues minutes ce matin et Schumacher est parti en tête-à-queue quelques heures plus tard, provoquant ainsi la sortie du drapeau rouge. De même, McLaren n'est pas parvenu à régler ses problèmes de freins et Lando Norris n'a pu compléter que 90 tours, le plus faible total du plateau. À l'inverse, Alfa Romeo a été l'équipe la plus studieuse avec 150 tours. Mercedes, Williams et AlphaTauri ne sont pas en reste, les trois équipes ont également franchi la barre des 140 boucles.

C'était déjà le cas lors des séances précédentes et lors des essais de Barcelone, les pilotes ont simulé des combats rapprochés pour juger l'intensité des turbulences en virage. Dans la matinée, Pierre Gasly et Lewis Hamilton ont livré une belle bataille (vidéo au sommet de l'article) tandis que l'après-midi a été plus calme, les équipes se concentrant principalement sur les simulations de relais de course, à l'air libre donc.

Outre la figure de Schumacher, le drapeau rouge a été présenté à deux autres occasions : tout d'abord ce matin, à quelques minutes de la pause déjeuner, pour un test de départ arrêté mené par la FIA ; et ensuite dans la dernière heure lorsque Bottas s'est immobilisé en piste, sa boîte étant bloquée sur le quatrième rapport.

Bahreïn, Jour 3

Pilote Équipe Tours Chrono 1 M. Verstappen Red Bull 53 1'31"720 2 M. Schumacher Haas 85 1'32"241 3 C. Leclerc Ferrari 51 1'32"415 4 F. Alonso Alpine 122 1'32"698 5 G. Russell Mercedes 71 1'32"759 6 V. Bottas Alfa Romeo 68 1'32"985 7 Y. Tsunoda AlphaTauri 57 1'33"002 8 S. Pérez Red Bull 43 1'33"105 9 L. Norris McLaren 90 1'33"191 10 S. Vettel Aston Martin 81 1'33"821 11 G. Zhou Alfa Romeo 82 1'33"959 12 P. Gasly AlphaTauri 91 1'34"865 13 C. Sainz Ferrari 68 1'34"905 14 A. Albon Williams 18 1'35"171 15 N. Latifi Williams 124 1'35"634 16 L. Stroll Aston Martin 53 1'36"029 17 L. Hamilton Mercedes 78 1'36"217 18 K. Magnussen Haas 38 1'38"616