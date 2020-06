Barrichello : Sainz va devoir gérer l'anxiété d'aller chez Ferrari

Le mois dernier, Carlos Sainz a été officiellement annoncé par Ferrari pour la saison 2021 de Formule 1. Il remplacera au sein de la Scuderia Sebastian Vettel, qui n'a pas été renouvelé, et fera équipe avec Charles Leclerc, qui a prolongé son bail avec Ferrari jusqu'en 2024. Pour l'Espagnol, il va s'agir d'une plongée dans le grand bain, lui qui n'a roulé que pour des écuries jouant le milieu de tableau, à savoir Toro Rosso, Renault et McLaren, structure avec qui il a signé son tout premier podium en discipline reine l'an passé.

L'arrivée de Sainz est vue par beaucoup comme la confirmation de la volonté de Ferrari de faire de Leclerc son fer de lance incontesté et le contexte est donc plutôt à penser que le fils du Champion du monde des Rallyes ne jouera pas un rôle de premier plan dans ce projet. D'aucuns, avant même de savoir de quoi il va retourner concernant son statut réel et ses performances, se sont aventurés à une comparaison avec Rubens Barrichello, ostensible pilote numéro 2 qui a accompagné la moisson de titres du duo Michael Schumacher/Ferrari entre 2000 et 2004.

Pour le Brésilien, interrogé en exclusivité par Motorsport.com, il est certain que même si Sainz est préparé au mieux pour ce défi, il aura à gérer de l'anxiété avant de rejoindre l'écurie italienne. "Il est mentalement et physiquement préparé, mais il doit contrôler son anxiété", explique Barrichello. "Il va être anxieux [avant] d'y aller."

"Je lui suggère de faire des choses qui lui permettent de contrôler son esprit. La méditation a été un grand succès pour moi, pour maintenir mon anxiété au plus bas. C'est ce que je lui suggère. Quand vous travaillez sur l'avenir, ça vous rend anxieux. La façon de vivre dans le présent, c'est, pour moi, en travaillant sur la méditation."

Sainz et Vettel, comme Daniel Ricciardo chez Renault qui remplacera l'Espagnol du côté de McLaren à partir de 2021, vont se retrouver à devoir disputer une saison entière dans une écurie en sachant qu'ils courront ensuite pour une autre. Barrichello trouve curieux que de tels transferts aient été décidés avec autant d'avance. "Je trouve ça fou d'annoncer aussi tôt les plans pour l'avenir, et en plus vous avez encore une année à faire. C'est assez difficile pour la gestion mentale. C'est vraiment dur d'être là où vous avez l'impression de ne plus être à votre place."

"Comme nous n'avions plus de nouvelles, c'était fantastique pour les spectateurs d'avoir cela ; 'Oh mon Dieu, regardez, un changement !'. En fin de compte, les choses vont être en place et bien fonctionner. Je trouve juste ça amusant, parce que la F1 est toujours la première à annoncer des choses que vous n'êtes pas préparés à entendre. J'espère que ça se passera bien et que 2021 sera une bonne année."

Avec Luke Smith