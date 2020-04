De la Rosa : S'il est battu par Leclerc, Vettel partira

Entamant sa sixième campagne à Maranello, Sebastian Vettel n'a toujours pas atteint son objectif de titre mondial. Après quatre années aux côtés d'un Kimi Räikkönen qui lui posait rarement des problèmes, l'Allemand a été concurrencé bien davantage par Charles Leclerc l'an dernier, si bien que le jeune Monégasque l'a battu au championnat, avec 264 points contre 240. Une situation qui ne manque pas de rappeler la domination de Daniel Ricciardo sur ce même Vettel en 2014, qui avait contribué au départ de ce dernier vers… Ferrari.

"Je pense qu'il va avoir la pression", analyse Pedro de la Rosa, auteur de 105 départs en Grand Prix et ancien pilote essayeur Ferrari, dans le podcast Beyond The Grid. "Quand on est Champion du monde – de surcroît quadruple Champion du monde – on a toujours la pression des jeunes. Il a un pilote génial à ses côtés, et il faut qu'il fasse avec."

De la Rosa est ainsi convaincu que si les résultats de Leclerc lui permettent de s'affirmer comme un leader de l'équipe, Vettel n'insistera pas : "Je pense que c'est simple. S'il est battu, il ne voudra pas continuer. C'est très simple. Il a remporté quatre titres mondiaux, il n'a rien à prouver."

"Et émotionnellement, psychologiquement… On se sent très petit quand on est moins rapide que son coéquipier. Peu importe que l'on soit quadruple Champion du monde ou quelqu'un d'autre. Tous les soirs, tu te couches en sachant qu'il faut se réveiller avec ce monstre à côté dans le garage, qui va exploser ton chrono. C'est très difficile à faire, vous savez, et il y a un moment dans la vie où l'on rencontre Lewis Hamilton ou Fernando Alonso… ou bien un Leclerc. Ou un Verstappen… S'il le veut, il continuera, mais si Leclerc le bat, il sera le premier à accepter sa responsabilité et à rentrer chez lui, à faire autre chose ou à rejoindre une autre écurie, je ne sais pas."