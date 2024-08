Bayer : Tsunoda reste en lice pour une place chez Red Bull en 2025

Malgré l'annonce de Red Bull expliquant que l'équipe souhaitait garder Sergio Pérez dans la deuxième RB20 au moins jusqu'à la fin de saison, et normalement jusqu'en 2026 à en croire sa prolongation de contrat, la saga au sujet du futur équipier de Max Verstappen est loin d'être terminée.

La concurrence est rude. Entre les deux pilotes Visa Cash App RB Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda, ainsi que le pilote de réserve Liam Lawson, tous rêvent de rejoindre l'équipe autrichienne.

Alors que l'on attendait un retournement de situation après le Grand Prix de Belgique, Pérez n'a finalement pas bougé et Helmut Marko, le conseiller de Red Bull, a justifié cette décision en expliquant que le Mexicain était la "meilleure solution compte tenu des alternatives" de l'écurie.

Toutefois, l'alternative Tsunoda semblait être solide, surtout pour le Japonais lui-même qui se considère prêt à être promu, malgré la réticence des Champions du monde en titre à le considérer comme option viable.

Peter Bayer, le PDG de VCARB, a expliqué que Tsunoda avait encore sa chance de prendre la place de Pérez l'année prochaine s'il continuait à performer comme il le fait depuis le début de la saison. En tout cas, l'aider à y parvenir est la mission que l'équipe italienne s'est attribuée.

"Helmut l'a dit lui-même, en allemand on dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps", a déclaré Bayer à Motorsport.com. "Ce que cela signifie, c'est que si Yuki continue à courir à ce niveau de manière régulière, il sera pris en considération pour une place chez Red Bull."

"C'est exactement notre mission et celle qui nous a été confiée par les actionnaires, et si cela signifie qu'il a besoin d'une autre saison aux côtés d'un Daniel très fort, cela pourrait être une option."

"Il y aurait aussi une autre option où nous le considérerions prêt [à monter chez Red Bull] et nous parlerions alors à Liam. Nous ne sommes pas pressés, même si tout le monde le pense, parce que nous avons toutes ces options entre les mains."

Yuki Tsunoda discute avec Peter Bayer en Hongrie. Photo de: Red Bull Content Pool

Laurent Mekies, le directeur de VCARB, est plus que satisfait de la progression notoire de son pilote. Il estime que malgré son jeune âge et sa petite expérience en F1, Tsunoda, qui a fait ses débuts dans la discipline en 2021, a très bien su s'adapter et ne fait que prouver qu'il mérite de piloter pour une équipe comme Red Bull.

"On attend beaucoup d'un pilote entre sa première et sa deuxième année [en F1], voire entre la deuxième et la troisième année", a expliqué Mekies. "Mais on ne s'attend pas à une progression aussi phénoménale entre la troisième et la quatrième année."

"Alors oui, il est plus rapide. Oui, il est plus calme. Oui, il intègre mieux l'équipe, il a un meilleur retour d'information, et j'espère qu'il est heureux ! Plus sérieusement, il a été un point de référence, il sort du garage le vendredi pendant les EL1, et bam : au premier tour, il se montre déjà."

"Yuki est un pilote Red Bull. Il doit avoir l'ambition de piloter pour eux. S'il ne l'a pas, ce n'est pas normal. J'espère et je crois qu'il veut plus que tout être au volant [de la Red Bull] pour gagner des courses. Nous essayons également de l'aider à se développer dans ce sens. Voilà ce que nous faisons."

"Est-ce qu'il était heureux de prolonger son contrat avec nous et de piloter pour nous l'année prochaine ? Oui, c'est une question pour lui, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il est très ambitieux et il peut voir que l'équipe est très ambitieuse aussi, donc l'adéquation fonctionne manifestement. Cela l'aide à se développer et il nous a rendu la pareille en réalisant des performances incroyables."

Propos recueillis par Filip Cleeren et Jonathan Noble