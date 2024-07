Selon Bearman, Djeddah "a grandement contribué" à sa promotion chez Haas F1

Double Champion de F4 (Italie et Allemagne) en 2021, troisième pour sa première saison en F3 en 2022 et auteur de quatre victoires en 2023 lors de ses débuts en Formule 2, Oliver Bearman fait partie depuis plusieurs saisons des jeunes pilotes suivis de près, et promis à un futur en F1 dans un avenir proche.

Couvé par la Ferrari Academy, le jeune Britannique de 19 ans a eu l'occasion de prendre part à ses premiers essais libres dans le cadre d'un Grand Prix de F1 au Mexique puis à Abu Dhabi fin 2023, avant de disputer les rookie tests sur ce même circuit, à chaque fois au volant de la Haas.

Engagé en F2 pour une deuxième saison avec Prema, Bearman affichait de hautes ambitions, mais les difficultés de l'écurie italienne à appréhender la nouvelle monoplace 2024 ont compliqué sa tâche, ainsi que celle de son équipier Andrea Kimi Antonelli.

Mais, après un week-end d'ouverture compliqué en F2 à Bahreïn (16e et 15e), Oliver Bearman a connu un week-end déterminant pour sa carrière lors du meeting suivant en Arabie saoudite. Après avoir signé une brillante pole position en F2, ce dernier a en effet été appelé en dernière minute pour remplacer Carlos Sainz, hospitalisé pour une appendicite à Djeddah. Sans préparation, le Britannique a impressionné au volant de la SF-24 en signant le 11e chrono des qualifications, avant de se classer septième de la course, sans commettre aucune erreur sur un circuit pourtant piégeux.

Si la suite de sa saison en F2 s'est avérée difficile encore après cette parenthèse - hormis une victoire lors de la course sprint en Autriche -, la cote de Bearman a explosé dans le milieu de la F1, et le volant Haas qui lui semblait promis pour 2025 s'est confirmé suite à une annonce effectuée avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Je pense que [le Grand Prix d'Arabie saoudite] a montré ce dont j'étais capable, et que les débutants et ceux qui manquent d'expérience ne sont pas si loin du peloton [en termes de performances]", a déclaré Bearman. "Je pense que j'y ai signé une bonne performance et, avec la campagne de F2 qui se déroule comme on le sait, il est difficile d'ignorer cela."

"J'ai toujours senti que je pouvais faire du bon travail lors des essais libres, mais disons que je suis heureux que l'Arabie saoudite ait eu lieu parce que je pense qu'elle a grandement contribué à ma présence ici en ce moment."

La belle pige de Oliver Bearman sur la Ferrari en Arabie Saoudite lui a probablement ouvert les portes de la F1 pour 2025 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

De fait, la promotion de Oliver Bearman en F1 n'aurait peut-être pas été aussi évidente si les décideurs de chez Ferrari avaient dû se baser uniquement sur ses résultats en Formule 2 cette saison. Une année difficile dans l'antichambre de la Formule 1, et des performances en demi-teinte qu'il peine à expliquer.

"J'ai l'impression d'être plus performant que jamais, puis j'arrive à Barcelone et je finis littéralement dernier", continue Bearman. "Alors que l'année dernière, j'ai gagné la course avec [trois] secondes d'avance. Je n'ai pas encore de réponse. J'espère que je pourrai mettre ce manque de régularité sur le compte de quelque chose d'autre que moi-même, parce que j'ai honnêtement l'impression d'être aussi performant que je l'ai jamais été - ce qui est logique, parce que je suis plus expérimenté que je ne l'ai jamais été [en F2]."

Après les courses de Silverstone, où il a enregistré un nouvel abandon, puis une septième place, Oliver Bearman pointe à la 13e place du classement de la Formule 2. Mais son avenir en F1 est d'ores et déjà assuré. "J'ai l'impression que la course en F1 a eu beaucoup de poids", répète-t-il. "Mais on ne peut pas cacher le fait que la F2 continue d'être un peu difficile. Cela laisse toujours un point d'interrogation dans un coin de votre esprit."

Propos recueillis par Jonathan Noble