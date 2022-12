Ben Sulayem a rapidement "présenté des excuses" à Gasly au Japon

Charger le lecteur audio

L'incident survenu au Grand Prix du Japon cette année a marqué les esprits, ravivant au passage de très douloureux souvenirs, lorsqu'une grue est intervenue en piste dans des conditions de visibilité réduites par la pluie. La situation avait provoqué la colère de Pierre Gasly et des réactions unanimes dans le paddock, avant que la FIA ne lance une enquête et assure qu'elle redoublerait d'efforts pour améliorer encore les conditions de sécurité à l'avenir.

Président de la fédération internationale depuis un an maintenant, Mohammed Ben Sulayem a pris sa part de responsabilité le jour-même et explique avoir "présenté des excuses" à Pierre Gasly, preuve selon lui de la nature franche et direct des relations entretenues avec les pilotes sur de nombreux sujets.

"Les relations [avec les pilotes] sont excellentes", assure Ben Sulayem dans des propos relayés par RacingNews365. "Ils ont accès à mon numéro de téléphone, j'ai accès au leur. Pierre m'a appelé immédiatement après l'incident au Japon, et c'est moi qui ai présenté des excuses. C'est lui le pilote, et qu'est-ce que l'on attend de lui ? On attend un feedback. Je ne peux pas dire : 'Oh, tu as dit ça aux commissaires ou aux officiels' et m'en prendre aux pilotes. On a besoin d'eux, parce que ce sont eux qui sont sur la piste, et le feedback que l'on a d'eux est très bon."

De par son passé de pilote, le président de la FIA refuse de tancer les réactions à chaud qui peuvent survenir dans le feu de l'action et tient à préserver le lien avec ceux qui font la course, dont il estime les commentaires plus précieux que jamais.

"J'ai été pilote, donc je sais que la frustration vient parfois", rappelle-t-il. "J'ai été pilote de rallye pendant 20 ans, j'ai eu des problèmes avec les commissaires, j'ai vu des accidents et j'ai connu des spéciales où d'autres voitures étaient contre moi, et il y a bien sûr des moments où l'on perd les pédales. Cette demi-heure, cette heure de frustration, je peux la comprendre chez les pilotes car à un moment donné j'ai été à leur place."

"J'ai rencontré [Fernando] Alonso et Lewis [Hamilton], ainsi que beaucoup de pilotes, y compris George [Russell], et le feedback portait sur ce que les pilotes attendent des commissaires, sur les problèmes là où ils sont. On pourrait reprendre un ou deux points de ce qu'ils disent, mais si on ne les consulte pas, on n'atteindra pas ce que l'on veut. Ils accélèrent les choses pour nous. Ils nous facilitent la tâche et nous permettent de trouver un terrain d'entente."

