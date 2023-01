Masi ne voulait pas rester à la FIA, selon Ben Sulayem

Charger le lecteur audio

Sans nul doute l'une des plus grandes polémiques de la Formule 1, la gestion par la direction de course du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 est venue achever d'une bien triste manière une saison d'exception. Ex-aequo en tête du championnat, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont dû en découdre dans le tout dernier tour de la saison après qu'une série de décisions contraires au règlement, prises par le directeur de course Michael Masi, ont redistribué les cartes. Le pilote Red Bull est sorti gagnant de cet ultime duel qui n'aurait pas dû avoir lieu, et les réactions au sein du paddock et en dehors ont été particulièrement intenses au cours des semaines suivantes.

Dans ce contexte particulièrement difficile, Mohammed Ben Sulayem a dû prendre ses premières décisions en tant que nouveau président de la FIA. Alors qu'une enquête a été menée par l'organe directeur, et dont les conclusions ont reconnu qu'une "erreur humaine" avait été commise, une refonte de la direction de course a été faite avec la mise en place d'une salle de contrôle à Genève (similaire à la VAR dans le football) et deux nouveaux directeurs ont été nommés.

D'aucuns se sont demandé si l'Australien, qui a quitté la FIA quelques mois plus tard, n'avait pas été sacrifié, néanmoins Ben Sulayem a indiqué que la décision de ce départ dépendait également de Masi. "C'était aussi son choix", a-t-il affirmé à ce sujet. "Je discutais avec lui au début. Il y a eu des erreurs humaines [à Abu Dhabi] et je sentais qu'il ne voulait pas poursuivre non plus à cause de ce qu'il a reçu de la part des réseaux sociaux toxiques. Je lui ai parlé, c'était injuste pour lui aussi. La FIA a toujours été d'un grand soutien."

Michael Masi n'avait pas été l'unique victime de harcèlement à la suite du Grand Prix d'Abu Dhabi. Nicholas Latifi, responsable de l'accident ayant entraîné la sortie du Safety Car en fin de course, avait reçu des menaces de mort, ce qui l'avait contraint d'engager des gardes du corps au cours des semaines suivantes.

Ben Sulayem a évoqué ces abus en ligne, qui concernent aussi d'autres membres de la FIA. Au terme du Grand Prix des États-Unis, Silvia Bellot, commissaire de course, avait subi une vague de harcèlement en raison de la pénalité infligée à Fernando Alonso. Cela avait poussé le président de la FIA à publier une lettre pour demander une union contre le harcèlement et les menaces dans le sport.

"La même chose arrive à Silvia et à certains de nos membres encore : des menaces", a-t-il ajouté. "On m'a aussi menacé pour que j'inverse les résultats mais je n'ai pas pris ces menaces au sérieux. Aujourd'hui, nous nous dressons contre les réseaux sociaux toxiques qui nuisent à notre sport. Je suis convaincu que si nous ne prenons pas position, nous pourrions voir des dégâts irréparables pour notre sport à l'avenir."