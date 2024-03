Ben Sulayem soupçonné d'avoir influencé l'annulation d'une pénalité

On n'est plus à une affaire près, diront certains. La BBC dévoile ce lundi que le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, est soupçonné d'être intervenu personnellement auprès des commissaires sportifs du Grand Prix d'Arabie saoudite 2023. Il aurait alors influencé la décision d'annuler une pénalité de 10 secondes qui avait été infligée à Fernando Alonso, au terme d'un long imbroglio qui avait ainsi coûté temporairement à l'Espagnol sa place sur la troisième marche du podium.

Si la FIA s'abstient à ce stade de tout commentaire, son comité d'éthique aurait été saisi après avoir reçu des informations d'un lanceur d'alerte et aurait entre quatre et six semaines pour remettre un rapport d'enquête.

Toujours selon la BBC, Mohammed ben Sulayem aurait appelé le Sheikh Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa, vice-président de la FIA pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, pour lui signifier que la pénalité d'Alonso devrait être annulée. On ignore si Al Khalifa a pu avoir lui-même une influence sur la décision par la suite, car s'il était présent en qualité d'officiel sur l'épreuve, il ne figurait pas parmi le panel des commissaires.

Que s'est-il passé à Djeddah ?

Fernando Alonso a été pénalisé une première fois pour son mauvais placement. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Lors du Grand Prix d'Arabie saoudite 2023, Fernando Alonso a été pénalisé de 5 secondes pendant la course pour s'être mal positionné sur son emplacement de la grille de départ. C'est en purgeant cette pénalité lors d'un arrêt au stand que l'affaire commence vraiment, avec la chronologie suivante dans la soirée du dimanche 19 mars :

21h45 - Il est décidé qu'Alonso doit recevoir une pénalité de dix secondes après la course pour ne pas avoir respecté les cinq secondes imposées pendant l'arrêt au stand. Russell est informé dans le carré TV qu'il a offert un podium à Mercedes. Cependant, cette décision ne sera officiellement publiée par la FIA que trois heures plus tard.

22h00 - La FIA publie un classement provisoire de la course qui place Russell en troisième position. Les chronos ont été ajustés pour tenir compte de la sanction et montrent qu'Alonso est à 4,862 secondes du pilote Mercedes.

22h40 - Alonso arrive dans la zone réservée à la presse et exprime ses regrets pour les fans mécontents et les sponsors de Mercedes qui n'ont pas pu profiter de l'occasion pour monter sur le podium. Il ajoute que le "bon sens" doit faire son retour. Il poursuit : "Aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour pour les fans quand vous avez 35 tours pour appliquer une pénalité et pour informer de la pénalité, et que vous attendez après le podium pour le faire. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans le système, mais c'est comme ça."

00h36 - La FIA publie finalement le document qui confirme qu'Alonso a reçu une pénalité de dix secondes après la course pour ne pas avoir correctement respecté les cinq secondes au stand. La justification est la suivante : "Les commissaires ont reçu des preuves vidéo de la façon dont la voiture 14 a purgé la pénalité par le directeur de course et le directeur sportif. Ils ont déclaré que ce qui avait été convenu lors des réunions du [Comité sportif consultatif] avec les équipes était qu'aucune partie de la voiture ne pouvait être touchée pendant qu'une pénalité était purgée, car cela reviendrait à travailler sur la voiture. Dans ce cas, il est clair que la voiture a été touchée par le jack [ou lève-vite] arrière."

Fernando Alonso sur le podium à Djeddah en 2023. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

00h50 - La FIA convoque un représentant d'Aston Martin (le directeur sportif Andy Stevenson) devant les commissaires pour une audience de demande de révision de la décision de 21h45. Cette réunion était prévue à 00h10 ; ce n'est donc que 40 minutes plus tard que cette information est diffusée.

01h02 - Les commissaires envoient leurs conclusions de l'audience au directeur de l'équipe Aston Martin. À l'appui de la demande de révision, il est révélé que le procès-verbal de la dernière réunion du CSC a été invoqué en plus des preuves vidéo de sept cas différents où des voitures ont été touchées par le jack alors qu'elles purgeaient une pénalité similaire à celle infligée à Alonso, sans qu'elles soient sanctionnées.

Le raisonnement de la FIA est le suivant : "L'équipe a clairement fait valoir que la prétendue représentation d'un accord entre la FIA et les équipes selon lequel le fait de toucher la voiture de quelque manière que ce soit, y compris avec un jack, constituerait un 'travail' sur la voiture, était incorrecte et que, par conséquent, la base de la décision des commissaires était erronée."

Les commissaires ont donc jugé (contrairement au cas de Red Bull qui a utilisé des données collectées par Alex Albon recréant la collision de Silverstone en 2021 entre Verstappen et Lewis Hamilton) que de "nouvelles [informations] significatives et pertinentes" avaient été mises en lumière. En l'absence "d'argument clair" pour déterminer que les parties s'étaient entendues sur le fait qu'un lève-vite touchant une voiture constituait un travail sur la voiture, les commissaires ont annulé leur décision.

01h15 - La FIA publie un classement final de la course avec la suppression de la pénalité et le retour d'Alonso à la troisième place. Dans le classement actualisé du championnat, Aston passe devant Mercedes et redevient deuxième, tandis qu'Alonso gagne trois points dans le tableau des pilotes en troisième place et Russell passe de la quatrième à la sixième position.

01h18 - Dans le dernier acte important, la FIA a abordé la saga par le biais d'une communication officielle. L'instance dirigeante cite des exemples précédents incohérents qui ont été "exposés" par cet ensemble spécifique de circonstances qui créent la confusion.