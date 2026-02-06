La Benetton B192, monoplace avec laquelle Michael Schumacher a décroché sa toute première victoire en Grand Prix, a été vendue pour 5 082 000 euros lors d'une vente organisée par la maison Broad Arrow. Un montant conséquent, mais loin des 8,5 millions d'euros espérés au moment de l'inscription au catalogue.

La Benetton B192 occupe une place à part dans l'histoire de la Formule 1. C'est à son volant, lors du Grand Prix de Belgique 1992 à Spa-Francorchamps, que Michael Schumacher s'est imposé pour la première fois en F1. Un succès fondateur, obtenu dans des conditions délicates, sur une piste humide, face à une concurrence dominée alors par Nigel Mansell, Ayrton Senna et Alain Prost.

Coéquipier de Martin Brundle cette saison-là, Michael Schumacher a piloté le châssis mis aux enchères lors de cinq Grands Prix. Conçue par Rory Byrne, la B192 marque également l'un des premiers jalons d'un trio reformé plus tard chez Ferrari, avec Ross Brawn également aux côtés du pilote allemand. C'est aussi la dernière F1 dotée d'une boîte manuelle à avoir triomphé.

Malgré ce poids de l'histoire, la vente n'a pas atteint le niveau attendu. Affichée avec une estimation haute de 8,5 millions d'euros, la Benetton B192 s'est finalement vendue plus de 3 millions en dessous de cette projection. Si la B192 est bien la première F1 victorieuse de Michael Schumacher, elle ne fait pas partie des monoplaces championnes du monde, contrairement aux Ferrari de l'ère 2000-2004.

Une F1 ultime témoin d'une époque

Sur le plan technique, la Benetton B192 reste un objet fascinant. Elle est propulsée par un V8 Ford 3,5 litres atmosphérique, développant entre 660 et 680 chevaux, et se distingue par sa boîte de vitesses manuelle, la dernière de ce type produite par Benetton en Formule 1.

Avec sa livrée jaune et verte devenue emblématique, la B192 a cumulé 11 podiums, une victoire et deux meilleurs tours en course aux mains de Michael Schumacher et Martin Brundle. Un bilan solide pour une équipe alors considérée comme un outsider face aux géants Williams et McLaren.

Si le montant final peut sembler modeste au regard des attentes initiales, la portée historique de la Benetton B192, elle, ne fait aucun doute.

