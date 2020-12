Best of photos 2020 - La sélection de la rédaction

Photo de: MotoGP

Photo choisie par Guillaume Navarro...

Glaçant. Le fait d'avoir vu une F1 impliquée dans un accident rappelant ce qui ressemblait à un drame des années 1970 avec Romain Grosjean à Abu Dhabi a déclenché un effroi immédiat et un sentiment de lourdeur tenace. Mais l'accident qui m'a le plus perturbé cette année a été celui de Johann Zarco et Franco Morbidelli à Spielberg, dont les montures, débris et corps en perdition sont aussi passés à deux doigts de plusieurs autres pilotes en selle. L'état du casque de l'Italo-Brésilien après-coup suffit à imaginer la solitude d'un pilote dans un tel événement. Ce jour-là, c'est sûr, une bonne étoile veillait sur le MotoGP, qui a aussi fait des avancées merveilleuses dans le domaine de la sécurité. Il fallait par ailleurs un sacré cran chez tous ceux encore en lice pour remonter sur les bécanes quelques instants après le crash, pour un nouveau départ…

... et Léna Buffa

Le crash du Grand Prix d'Autriche s'est déroulé dans l'un des virages les plus serrés du Red Bull Ring, mais il a offert des images terrifiantes sur deux scènes distinctes. Le virage en lui-même et sa sortie, où les autres pilotes ont été frôlés de justesse par des bolides devenus des projectiles incontrôlables, et la voie de dégagement, où les deux pilotes impliqués dans la collision initiale, survenue au freinage, ont fini leur course tels des pantins. Cette image de Franco Morbidelli est sûrement l'une des plus parlantes de ces instants suspendus où, au cœur de la confusion, la seule chose qui compte c'est de réaliser que l'on est vivant.