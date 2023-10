Bianca Bustamante signe avec McLaren en vue de la F1 Academy 2024

McLaren prend une nouvelle pilote sous son aile : Bianca Bustamante. La Philippine de 18 ans, qui n'a pas eu de résultats marquants en karting, vit sa deuxième année en monoplace, elle qui a notamment été aperçue en W Series en 2022 (deux points en sept courses).

Ce championnat 100% féminin étant à l'arrêt faute de budget, Bustamante a logiquement rejoint la F1 Academy cette saison, décrochant deux victoires en 18 courses dans cette compétition de niveau F4, également féminine. Elle a aussi été aperçue en F4 aux Émirats arabes unis, avec bien moins de réussite puisqu'elle n'a inscrit que trois points en 15 épreuves.

À partir de 2024, chaque écurie de Formule 1 placera une pilote dans une monoplace à ses couleurs en F1 Academy, et Bustamante va ainsi porter le blason de McLaren, passant de Prema Racing à ART Grand Prix. Elle rejoint même le programme de jeunes pilotes de la marque, aux côtés d'Ugo Ugochukwu, Pato O'Ward, Ryō Hirakawa ainsi que la récente recrue Gabriel Bortoleto, champion en titre de FIA F3.

Ayant récemment pris la tête du programme McLaren Driver Development, Emmanuele Pirro voit en Bustamante "un jeune talent prometteur à l'excellente éthique de travail, qui est en phase avec les valeurs de notre équipe".

Bianca Bustamante en W Series

"C'est un moment incroyable pour ma carrière : signer avec McLaren et ART Grand Prix dépasse largement tout ce que je pouvais imaginer quand je faisais du karting aux Philippines", se délecte pour sa part la principale intéressée. "Je continue de peiner à voir mon nom associé à McLaren sans être émue : l'histoire et le palmarès liés à cette écurie me laissent véritablement sans voix."

"Je suis extrêmement reconnaissante de cette opportunité, car j'estime avoir désormais la meilleure structure de développement possible autour de moi pour gravir cet échelon de ma carrière. En 2023, la priorité était d'améliorer ma rapidité, ce que j'ai démontré lors de plusieurs courses cette année, mais en 2024, mon objectif est d'établir de la régularité et de renforcer mon mental afin de jouer le titre lors de la saison à venir en F1 Academy."

"Pour l'instant, ma priorité est de finir la saison de F1 Academy sur une bonne note ici à Austin, mais on se mettra ensuite immédiatement au travail sur la saison 2024. Je n'ai jamais été si motivée de ma vie !"

Le septième et dernier rendez-vous de la saison 2023 de F1 Academy a lieu ce week-end sur le Circuit des Amériques, avec trois courses au programme. Septième avec 102 points au compteur alors qu'il n'en reste que 67 à prendre, Bustamante n'est plus en lice pour le titre ; l'expérimentée Marta García part favorite grâce aux 235 unités qu'elle a engrangées, ne pouvant être mathématiquement rattrapée que par Léna Bühler (187) et Hamda Al Qubaisi (179).

Lire aussi : Les 10 écuries de Formule 1 représentées en F1 Academy en 2024