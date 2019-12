Bilan 2019 - Sainz au niveau des meilleurs

"C'était comme jouer le titre mondial !" Carlos Sainz a vécu l'extase à Abu Dhabi, lorsqu'il a doublé Nico Hülkenberg pour la dixième place dans le dernier tour. Une dixième place cruciale car elle lui permettait de doubler Pierre Gasly pour la sixième position au classement général, le Français ayant été retardé par un accrochage avec Lance Stroll au départ, tandis qu'Alexander Albon n'était pas suffisamment bien placé pour leur damer le pion.

Sainz incarne véritablement la renaissance de McLaren, premier pilote de l'écurie britannique à atteindre le top 6 du championnat depuis 2012. Certes, la MCL34 était la monoplace la plus rapide à l'exception des trois top teams en deuxième moitié de saison, devançant ses rivales en qualifications à sept reprises lors des dix derniers Grands Prix (mais une seule fois sur les 11 premiers). Certes, le rookie Lando Norris a donné du fil à retordre à son équipier dans cet exercice, avec un score de 9-9 sur les séances représentatives. Certes, la saison de Sainz a mal commencé avec deux abandons sur problème mécanique et une 14e place en Chine.

Mais par la suite, l'Espagnol a souvent été intouchable : il est remonté à la septième place à Bakou, la huitième à Barcelone, la sixième à Monaco, la huitième au Red Bull Ring, la sixième à Silverstone, la cinquième à Hockenheim et au Hungaroring, gagnant en moyenne 4,5 places par rapport à sa position sur la grille sur ces sept épreuves. Avec, entre-temps, une course solide en France (sixième sur la grille comme à l'arrivée) et une 11e place au Canada à cause d'un tear-off coincé dans un conduit de frein. "Meilleur des autres" à quatre reprises sur ces neuf courses, Sainz y a surtout engrangé 58 points (6,44 par course !), davantage que Pierre Gasly (50 points avec Red Bull) et bien plus que le deuxième pilote du milieu de tableau, Daniil Kvyat (26 points, Toro Rosso). Norris, lui, n'en a alors marqué que 16 (mais 24 depuis le début de la saison).

Il y a ensuite eu quelques accrocs – une panne dès le départ à Spa-Francorchamps, une roue mal fixée à Monza alors qu'il était sixième, un accrochage avec Nico Hülkenberg à Singapour – mais Sainz a repris sa marche en avant de plus belle, alors qu'il enchaînait six top 7 en qualifications. Le pilote McLaren a réalisé deux courses particulièrement solides en Russie et au Japon (sixième puis cinquième). Une décevante 13e place à Mexico fut l'exception qui confirmait la règle, car Sainz a ensuite fini huitième à Austin avant de signer un podium opportuniste à Interlagos… sur lequel il n'a pas pu monter lors de la cérémonie officielle, car la pénalité infligée à Lewis Hamilton n'a été annoncée qu'après.

Sainz conclut donc la saison avec 96 points – presque le double d'un Norris généralement considéré comme un prodige (49) – et une réputation à la hausse, car ses prestations étaient souvent dignes d'un leader de top team. McLaren étant également sur une pente ascendante, peuvent-ils jouer les trouble-fêtes l'an prochain ?

