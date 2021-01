Bilan 2020 - Giovinazzi a soutenu la comparaison avec Räikkönen

Bien malin celui qui aurait parié les yeux fermés sur la certitude de revoir Antonio Giovinazzi une troisième année consécutive chez Alfa Romeo en 2021. Et pourtant, l'Italien a tenu ce pari, lui qui traverse parfois anonymement les week-ends de course. Certes, il n'est pas le pilote le plus charismatique de la grille, mais à y regarder de plus près, celui qui reste membre du giron Ferrari parvient à donner le change à un coéquipier Champion du monde, et star au demeurant.

Après avoir sauvé sa place au prix d'une belle deuxième partie de saison 2019, Giovinazzi était attendu au tournant et devait confirmer. Il l'a plutôt bien fait dès le premier Grand Prix de la saison, en Autriche, en inscrivant les points de la neuvième place. Mais pour confirmer, voire progresser, de manière très visible en Formule 1, il est préférable d'avoir un matériel qui va dans le même sens. Malheureusement, Alfa Romeo n'a pas fourni une monoplace à la hauteur des espérances de ses ouailles. Ainsi faut-il se tourner vers le comparatif direct avec Kimi Räikkönen pour dresser le bilan du cru 2020 de l'Italien.

En la matière, et tordant le cou à quelques idées reçues, Giovinazzi est très loin de faire pâle figure. Si au premier abord ses quatre petits points inscrits au championnat sont peu de choses par rapport à ses 14 unités de 2019, il faut garder à l'esprit le niveau de performance en baisse de son écurie. Dans la confrontation directe, il a plus que soutenu la comparaison avec son illustre voisin de garage. Dans l'exercice des qualifications, il s'offre même le luxe de le devancer d'une courte tête, s'étant classé neuf fois contre huit devant lui le samedi après-midi.

Au classement du championnat, les deux pilotes comptent le même nombre de points, et si Räikkönen devance Giovinazzi à la faveur de ses deux neuvièmes places, on pourrait aussi opposer le fait que l'Italien soit rentré une fois de plus que le Finlandais dans les points. Outre sa neuvième place à Spielberg, il a en effet accroché le point de la dixième place au Nürburgring puis à Imola.

"Je dirais que j'ai beaucoup progressé et que je me sens plus à l'aise avec la voiture, avec l'équipe, avec tout", assure-t-il à l'heure de faire son autocritique. "C'est quelque chose que tout jeune pilote dit dans sa carrière : on se sent toujours un peu plus nerveux la première saison. Tout est un peu nouveau et désormais, je suis plus à l'aise avec tout ça. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à améliorer et c'est ce que je veux faire la saison prochaine. Je veux franchir un nouveau cap et progresser."

"Je pense qu'il y a de nombreux points [qui ont progressé]. Je dirais essentiellement en course, car c'était un point noir l'an dernier. Dans le premier tour, je n'étais pas génial, et cette année a été plutôt bonne sur ce point. Il y a aussi le rythme de course, je pense avoir fait de bons progrès. Je suis naturellement aidé par le fait d'observer Kimi, car c'est l'un des meilleurs. Je suis satisfait de ma progression mais il y a encore beaucoup de travail à faire."

Avant même le début de la saison, puis au cœur de l'été, nombreux sont ceux qui ont imaginé que l'aventure d'Antonio Giovinazzi en F1 s'arrêterait après cette deuxième saison. Sa place semblait dévolue à Mick Schumacher, mais la cote de l'Italien auprès de Ferrari et, surtout, de son équipe, est sans doute plus élevée que ce que l'on veut bien penser. Le jeune Schumacher casé chez Haas, Giovinazzi a obtenu plus qu'un sursis. Et ce n'est pas Frédéric Vasseur, fervent partisan de la stabilité pour progresser, qui s'en plaindra, lui qui conservera donc son duo de pilotes pour la troisième saison consécutive en 2021.