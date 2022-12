Bilan 2022 - La fin de l'aventure pour Sebastian Vettel

Charger le lecteur audio

Après 299 départs dans l'élite, Sebastian Vettel a tiré sa révérence. Dans l'absolu, c'est une drôle de fin de carrière pour l'un des pilotes les plus victorieux de l'Histoire de la Formule 1 : 57 pole positions, 53 victoires, un total de 122 podiums… mais seulement deux de ces derniers à se mettre sous la dent lors des trois années passées.

La nouvelle réglementation n'a pas réussi à Aston Martin, qui n'avait pas évolué à un si faible niveau depuis la saison 2008 de Force India. En performance pure, si l'on se fie aux qualifications, l'AMR22 était clairement la seconde monoplace la moins rapide du plateau. Dans cet exercice, elle ne s'est hissée dans le top 8 qu'une seule fois, avec Lance Stroll à Austin (septième). C'est néanmoins Vettel qui était le plus rapide des deux pilotes sur un tour, avec un score de 12-7 à son avantage sur les séances représentatives.

Contaminé par le Covid-19, Vettel n'était pas présent pour les deux premiers Grands Prix, à Bahreïn et à Djeddah. Mais par la suite, l'Allemand n'a pas tardé à enchaîner les belles courses : il est remonté de la 18e à la neuvième place à Silverstone, de 18e à dixième en Hongrie, de 14e à huitième à Singapour… La liste est longue ! Il faut évidemment mentionner le Grand Prix du Japon, où une stratégie idéale sous la pluie lui a permis de décrocher la sixième place après être parti à la faute au départ, ainsi que cette prestation remarquable sur le Circuit des Amériques, où il a mené un Grand Prix pour la dernière fois de sa carrière et aurait pu finir sixième sans un arrêt au stand qui a mal tourné.

Sebastian Vettel a tiré sa révérence au Grand Prix d'Abu Dhabi

En 20 Grands Prix, Vettel a ainsi gagné 58 places par rapport à sa position sur la grille de départ et n'en a perdu que quatre – bien que s'étant élancé dans le top 10 à sept reprises. Avec un total de 37 points au compteur dont 20 lors des neuf courses ayant suivi la trêve estivale, le quadruple Champion du monde a été un artisan majeur de la remontée d'Aston Martin au classement des constructeurs. Neuvième du championnat début août avec 20 unités à son actif, le constructeur britannique est parvenu à atteindre la septième place à égalité avec Alfa Romeo, sixième, qui avait compté jusqu'à 35 longueurs d'avance.

Les premiers Grands Prix avaient été compliqués pour Vettel, accidenté deux fois en Australie avant d'être percuté par Mick Schumacher à Miami. Le pilote Aston Martin n'a toutefois pas commis beaucoup d'autres erreurs au-delà : un léger contact avec le mur en qualifications et une sortie de piste en course à Bakou, ainsi qu'un autre crash au Hungaroring en essais libres. Seul un problème moteur en fin d'épreuve à Monza l'a empêché de conclure sa carrière par une série de 17 courses sous le drapeau à damier.

C'est fin juillet que Vettel a annoncé sa retraite de la Formule 1, peu après son 35e anniversaire. On allait apprendre quelques jours plus tard l'arrivée de Fernando Alonso chez Aston Martin, et l'on ne peut exclure que son prédécesseur ait été légèrement poussé vers la sortie, mais il paraît clair que celui-ci est en paix avec ce scénario. Être pilote de F1 était de toute façon contradictoire avec les convictions de celui qui, ces dernières années, a fait de l'écologie son cheval de bataille, défendant également les droits des minorités. Surtout, ce père de famille avait à cœur de passer davantage de temps avec son épouse et ses trois enfants.

Vettel a ainsi pu profiter au maximum de ses derniers Grands Prix dans l'élite et, le titre mondial étant déjà joué, était au cœur de tous les regards pour ses adieux à Abu Dhabi, où une grande partie du paddock s'est jointe à lui le samedi soir pour un tour du circuit en petites foulées. Le reverra-t-on régulièrement ? Rien n'est moins sûr, mais les pilotes aimeraient qu'il continue de mener le GPDA, tandis que Helmut Marko estime même qu'il ferait un bon dirigeant pour Red Bull Racing…

