Bilan 2022 - Le ministre Sergio Pérez peine à imposer sa loi

Grâce à sa résistance héroïque face à Lewis Hamilton au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, qui a été d'une aide précieuse pour raviver les espoirs de titre de Max Verstappen, Sergio Pérez a été nommé "ministre de la Défense" par son équipe Red Bull. Le Mexicain, ayant fait son arrivée à Milton Keynes plus tôt dans l'année, avait rempli la mission qui lui avait été confiée par Christian Horner, Helmut Marko et tous les responsables du taureau rouge : être plus ou moins au niveau de Verstappen mais l'aider en course face aux redoutables Mercedes.

En toute logique, le Mexicain devait remettre le couvert cette année en secondant son coéquipier dans sa route vers un second titre mondial. Certes, il a apporté sa contribution, même si Verstappen aurait très bien pu réussir seul tant il a écrasé le championnat. Mais en début d'année, il était difficile de cantonner Pérez au rôle peu flatteur de numéro deux.

En pole position au Grand Prix d'Arabie saoudite, le #11 s'est ensuite imposé au Grand Prix de Monaco et ne comptait que 15 points de retard sur son coéquipier au soir de l'épreuve de la Principauté. À vrai dire, l'introduction du nouveau Règlement Technique a été une bénédiction pour Pérez puisque dans sa première forme, la RB18 convenait davantage à son style de pilotage.

Ce n'était toutefois pas assez pour se retrouver dans une situation similaire à celle de 2010, quand deux pilotes Red Bull se sont battus pour le titre. Les derniers espoirs de Pérez, s'ils ont existé du moins, reposaient sur les courses à Bakou et Montréal, juste avant l'été, mais une sortie de piste en qualifications puis un abandon en course au Grand Prix du Canada ont sonné le glas. Ainsi, à l'exception du Grand Prix de Grande-Bretagne, où la monoplace de Verstappen était endommagée, et du Grand Prix de Singapour, qu'il a remporté en partant de la pole, Pérez a systématiquement fini derrière son chef de file après sa victoire à Monaco.

Pérez a profité de la mauvaise gestion de course de Ferrari pour l'emporter à Monaco.

La forme de Pérez en deuxième moitié de saison, pas mauvaise mais pas aussi bonne que celle de Verstappen, s'explique en grande partie par le chemin pris par Red Bull dans le développement de la RB18. Plus lourde et moins réactive en début d'année, la voiture bleu marine est ensuite devenue de plus en plus nerveuse, une caractéristique qui convenait davantage à Verstappen qu'à Pérez. Avant même de se trouver à portée du Néerlandais au championnat, il était déjà condamné à rester dans son ombre, une fois de plus.

Un titre de vice-Champion du monde aurait pu être un (petit) lot de consolation pour lui, néanmoins Charles Leclerc l'en a privé pour trois petits points. Il faut dire qu'une fois les deux titres acquis pour Red Bull, Pérez n'a pas eu le renvoi d'ascenseur qu'il attendait. L'attitude de Verstappen à cet égard a même surpris lorsqu'au Grand Prix de São Paulo, il a tout simplement refusé de céder ce qui n'était qu'une insignifiante sixième place à son coéquipier (qu'il avait lui-même offerte quelques minutes plus tôt) bien que l'équipe lui en ait donné l'ordre.

Ce refus de consigne, crucial dans la lutte avec Leclerc au championnat et mal digéré par Pérez, a ensuite pris une autre dimension quand Verstappen a clamé dans sa radio qu'il avait déjà donné ses explications. Mais de quoi le Néerlandais pouvait-il bien parler ? L'attitude exemplaire de Pérez tout au long de l'année ne permettait pas d'obtenir le moindre indice. Certaines rumeurs pointaient du doigt le fameux Grand Prix de Monaco, lors duquel le Mexicain s'est dangereusement rapproché de Verstappen au classement général, en assurant qu'il avait délibérément eu un accident en qualifications pour déclencher un drapeau rouge et s'assurer de partir devant son coéquipier. D'autres parlaient plutôt du Grand Prix de Mexico, Pérez ayant supposément demandé l'aide de son équipe pour pouvoir s'imposer à domicile, ce que Verstappen aurait refusé, la victoire devant revenir au pilote le plus rapide selon lui.

La première rumeur perd en crédibilité lorsque l'on se rappelle que Pérez n'occupait pas la pole position provisoire mais la troisième place seulement au moment de son accident. La seconde pourrait être vraie, toutefois l'on a du mal à faire le lien entre des consignes pour une victoire à domicile et des consignes pour une sixième place dans un contexte de lutte au championnat.

Il reste que le climat au sein de Red Bull Racing n'est pas favorable à Pérez, mais l'a-t-il déjà été ? Le #11 a été recruté grâce à sa pointe de vitesse, certes, mais surtout pour aider Verstappen. L'inverse n'a vraisemblablement jamais fait partie des plans du taureau rouge, et la donne ne risque pas de changer l'an prochain.

