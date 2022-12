Bilan 2022 - Zhou Guanyu, quand l'argent rime avec talent

Charger le lecteur audio

"La F1, c'est de l'émotion, du talent, des voitures, du risque, de la vitesse. Mais quand l'argent est roi, elle peut être impitoyable." Fin 2021, Antonio Giovinazzi ne cachait pas son amertume en apprenant qu'il perdait son volant chez Alfa Romeo au profit de Zhou Guanyu. Certes, le pilote chinois possédait de beaux arguments financiers, mais Giovinazzi aussi, puisqu'il était soutenu par Ferrari, motoriste de l'équipe italo-helvète.

Mais le mal était fait et la réputation de "pilote payant" a collé à la peau de Zhou tout au long de la trêve hivernale. Et il lui a fallu redoubler d'efforts pour s'en libérer. Les amateurs du championnat de Formule 2 ont pourtant pu côtoyer pendant trois saisons un pilote suffisamment rapide pour collectionner les podiums mais manquant de réussite, ou peut-être d'un mental fort, pour se transformer en candidat au titre.

Une chose était sûre : Zhou n'avait pas volé sa place en catégorie reine. Celui qui est devenu le premier pilote chinois à prendre le départ d'un Grand Prix de F1 l'a prouvé dès sa première apparition, à Bahreïn, en inscrivant le point de la dixième place. Mais les promesses qui sont nées de ce bon départ ne se sont pas totalement concrétisées, en partie dû à la fiabilité désastreuse de l'Alfa Romeo C42, la voiture ayant parcouru le moins de kilomètres cette saison (10 844 km, contre 12 422 km pour la Red Bull RB18, leader de ce classement).

Difficile donc d'engranger de l'expérience lorsque l'on est rapidement contraint à l'abandon. Et pour ne rien arranger, des problèmes d'embrayage ayant également touché son coéquipier Valtteri Bottas ont été synonymes de mauvais départs pendant une bonne partie de la saison. La lutte en milieu de grille étant très serrée, voir tous les efforts réalisés en qualifications pour devancer le plus de voitures possible être réduits à néant dès l'envol peut être particulièrement démoralisant. Mais Zhou a gardé la tête dans le guidon et les premiers signes d'amélioration ont été vus avant l'été, en Azerbaïdjan.

Jusqu'alors battu 7-0 en qualifications par Bottas, le #24 l'a devancé en Q2 au mérite, pour six dixièmes de seconde. Le lendemain, Zhou était de nouveau devant son chef de file avant d'être stoppé par une nouvelle défaillance du V6 Ferrari. Mais la machine était déjà lancée, Zhou a décroché sa première Q3 le week-end suivant, à Montréal, alors que Bottas s'en voyait refuser l'accès. Le Finlandais a certes vu l'arrivée à la septième place, juste devant Zhou, mais il a surtout profité d'une stratégie à un arrêt plus intéressante que celle de son coéquipier.

Jamais deux sans trois, et Zhou était de nouveau devant Bottas sur la grille du GP de Grande-Bretagne, tout en ayant réalisé sa meilleure qualification de l'année (neuvième temps en Q3). Malheureusement pour lui, et cela fait partie du processus d'apprentissage en F1, il a été victime d'un énorme accident dans la cohue du départ.

Envoyé en tonneaux par le résultat de l'accrochage entre Pierre Gasly et George Russell, Zhou a raclé le sol sur une bonne centaine de mètres avant de basculer au-dessus des barrières et s'échouer violemment contre les grillages séparant la piste des tribunes. Ce choc, à la fois mental et physique, pourrait en dissuader plus d'un de remonter dans une F1. Mais nous parlons ici d'un pilote professionnel, dont la course est à la fois un métier, une passion mais aussi une raison de vivre. Prêt pour le GP d'Autriche, la semaine suivante, Zhou n'a fait que reprendre sa marche en avant.

Au fil des courses, il s'est hissé beaucoup plus souvent au niveau de Bottas tout au long d'un week-end, se permettant même de le devancer à quelques reprises. L'évolution de la hiérarchie avec les développements de chacun a néanmoins vu l'écurie gérée par Sauber rentrer un peu plus dans le rang, ce qui a condamné Bottas et Zhou à se battre davantage pour des positions inintéressantes que pour une place dans le top 10. Néanmoins, celui qui a de nouveau offert un point à Alfa Romeo au GP d'Italie, après une traversée du désert de six courses, n'est pas celui qui a passé cinq ans dans une écurie multiple Championne du monde...

Ce sixième point de la saison décroché à Monza fut le dernier. La C42 était alors nettement inférieure à l'Alpine, la McLaren et même à l'Aston Martin, une équipe qui a bien failli chiper la sixième place du championnat à Alfa sur le fil. Zhou n'a certes contribué qu'à 11% du total de points de son équipe cette saison, ce qui représente le pire ratio pour un pilote en 2022, cependant les faits de course, les pannes et la simple découverte d'un des championnats les plus exigeants de la planète excusent très largement cet écart au championnat entre le #24 et le #77.

L'année 2023 devra être celle de la confirmation pour Zhou Guanyu. Le pilote a démontré à plusieurs reprises qu'Alfa Romeo avait eu raison de lui faire confiance, il ne reste plus qu'à faire oublier à tous les fans de F1 l'étiquette de pilote payant qu'on lui avait injustement collée l'hiver dernier.

