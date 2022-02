Ferrari assure ne pas être un favori en 2022

Charger le lecteur audio

Depuis le coup d'envoi des essais hivernaux de Barcelone, mercredi, Ferrari a régulièrement occupé le sommet de la feuille des temps. Pour expliquer cette bonne forme, il est nécessaire de remonter à la saison 2020. En terminant à la sixième place du championnat, la Scuderia avait pu exploiter davantage sa soufflerie et ses outils de CFD grâce à l'échelle mobile de la FIA. Et même après la mise à jour de juillet 2021, lorsque Ferrari était quatrième, l'équipe a continué à avoir accès à plus de ressources aéro que Mercedes et Red Bull.

Cependant, Mattia Binotto a minimisé tout avantage que l'équipe aurait pu avoir avec les règles aérodynamiques. "Ce sont quelques séances sur l'ensemble de l'année, si l'on regarde [le gain], c'est peut-être un dixième par tour si l'on est très bon. Ensuite tout dépend de la façon dont on gère les priorités, à quel point on est bon et efficace dans les activités", a-t-il expliqué à Motorsport.com.

"Et si je regarde la saison passée, il ne fait aucun doute qu'en tant qu'équipes, Mercedes et Red Bull sont très, très performantes. Je pense que les règles sont en place pour aider ceux qui sont moins performants. Dans l'ensemble, je pense que pour Ferrari, il était important d'essayer de se concentrer en priorité sur la voiture de 2022. Nous avons toujours dit que c'était une bonne opportunité. Maintenant que nous sommes en piste, nous essayons d'apprendre la voiture. Je pense que nous saurons comment nous en tirerons profit seulement dans les prochains mois, pas demain."

"Je pense que cela pourrait prendre au moins quatre à cinq courses avant de voir le plein potentiel de ces voitures car il y a tellement de choses à apprendre, à adapter, à aborder. Même la première course, à Bahreïn, sera une situation complètement différente [avec] la chaleur et un type de tracé complètement différent. Je suis sûr que nous pouvons trouver même un équilibre différent entre les équipes en matière de compétitivité relative. Donc attendons de voir. Honnêtement, je pense que nous ne sommes pas l'équipe la plus forte. Nous sommes toujours un outsider, pas un favori."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Binotto a néanmoins reconnu que tout s'était bien passé pour Ferrari à Barcelone jusqu'à présent. "Ce sont les tout premiers jours. C'est toujours bon d'être régulier [en piste] parce qu'il faut apprendre une nouvelle voiture. Et lorsque l'on fait beaucoup de tours, on récolte des données", a-t-il ajouté.

"Dans l'ensemble, sur le rythme, je pense qu'il est vraiment très tôt pour émettre un jugement. Ce que je peux voir, c'est que nous sommes tous très proches, ce qui était l'un des objectifs de la nouvelle réglementation. Je pense que c'est assez impressionnant de voir que nous sommes si proches, dès le début. Et si l'on regarde les voitures, elles sont très différentes, je pense que personne ne s'attendait à tant de différences dans le design et les formes."

La Ferrari F1-75 et la manière dont la Scuderia s'est relevée après les récentes contre-performances rendent Binotto fier : "Je pense que c'est une grande équipe, nous sommes très unis. Ces dernières années, il y a eu des moments difficiles pour nous. En 2020 mais aussi en 2021. Et quand vous êtes dans une situation aussi difficile, il n'est jamais simple de rester unis, d'essayer de travailler dur et de faire de son mieux."

"Et quand je regarde la voiture, je pense qu'elle est magnifique. Peut-être pas assez rapide maintenant, mais certainement belle. Je pense que c'est vraiment une grande fierté, parce que je suis fier de l'équipe en elle-même. C'est vraiment un plaisir de travailler avec tout le monde. Je pense que c'est la façon dont nous travaillons, qui est en quelque sorte notre vision."