Blocages dans les stands : McLaren appelle la F1 à agir "immédiatement"

La mise en place récente d'un temps maximum pour boucler les tours lors des qualifications a conduit certains pilotes à tenter de créer un écart avec les voitures les précédant sur la piste avant même la sortie des stands, en restant stationnés ou à faible vitesse en bout de pitlane. Cela a occasionné des cas de gêne et des plaintes des pilotes se retrouvant freinés voire bloqués de la sorte.

Au Mexique, lors des qualifications, trois pilotes ont été l'objet d'une enquête pour blocage, dont Max Verstappen qui avait déjà été réprimandé pour cette exacte même infraction à Singapour. Cette fois, les commissaires ont jugé qu'il n'y avait pas matière à la moindre sanction, tout en exhortant les instances à parvenir à une solution pour ce problème.

Pour Andrea Stella, le directeur de McLaren, il est clair que des mesures doivent être adoptées rapidement car il estime que la situation est absolument injuste pour les pilotes qui se retrouvent bloqués par d'autres. "Je pense qu'il faut prendre des mesures immédiates."

"Ce n'est pas un beau spectacle. Cela rend les opérations très difficiles parce que vous envoyez votre voiture et vous ne savez pas quand elle va entrer en piste. Cela met trop les pilotes à la merci des autres. Pour moi, ça commence à être injuste. Nous devons créer des mécanismes de contrôle et de décision pour maîtriser la situation, qui me semble tout à fait inappropriée."

Lando Norris pense que les problèmes actuels de gêne sont en train de devenir incontrôlables, estimant que ces soucis sont plus graves que ceux qu'il s'agissait de résoudre à la base. "Je pense qu'il s'agit à nouveau de quelque chose dont nous avons dit qu'il allait se produire, qu'il allait être problématique."

"Avant, on ne voyait pas beaucoup de scénarios fâcheux, maintenant on en voit des pires, parce que les gens veulent que les écarts soient encore plus grands. Tout le monde repousse de plus en plus les limites parce qu'il est possible de s'en tirer. Et comme personne n'a été pénalisé pour quoi que ce soit, même quand les gens étaient en tort ou auraient dû être pénalisés, les gens créent des écarts énormes maintenant."

Avec Filip Cleeren et Jonathan Noble