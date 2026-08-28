BMW a invoqué le manque d'opportunités en matière de transfert de technologies comme principale raison de son désintérêt pour la Formule 1, où ses concurrents allemands, Mercedes et Audi, sont présents.

Le constructeur bavarois est absent de la catégorie reine depuis 17 ans, depuis la vente, fin 2009, de sa participation majoritaire dans l'écurie Sauber. Ironie du sort, cette dernière a été rachetée par Audi pour permettre à la marque aux anneaux de courir en F1 depuis cette année.

La F1 connaît une popularité croissante, qui la rend plus attractive que jamais pour les constructeurs automobiles, et la récente refonte réglementaire a permis d'attirer également Cadillac et Ford, tout en incitant Honda à revenir.

Même Porsche avait sérieusement envisagé un rapprochement avec Red Bull avant l'échec des discussions fin 2022. Autrement dit, BMW est le seul grand constructeur allemand à ne pas avoir manifesté d'intérêt pour rejoindre la F1 ces dernières années.

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Selon le patron de BMW M, Frank van Meel, la F1 ne "correspond tout simplement pas" à la philosophie de la marque en matière de sport automobile, laquelle repose sur le transfert des enseignements tirés de la compétition vers les modèles de série.

"La Formule 1 est trop éloignée de nos préoccupations ; c'est trop un laboratoire et cela se traduit insuffisamment sur les voitures de série", a déclaré Frank van Meel à l'édition allemande de Motor1. "En Formule 1, on aurait un centre technologique complètement séparé, détaché du reste."

"Nos clients et nos fans apprécient certainement la Formule 1, mais ils aiment aussi les compétitions automobiles plus directes et plus proches des voitures de série. L'histoire derrière M, c'est de faire passer le sport automobile dans les voitures de série. Et la Formule 1 ne correspond tout simplement pas à cela pour nous."

Un fort attrait pour les États-Unis

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor Photo de: Rainier Ehrhardt

L'absence de BMW en F1 n'empêche néanmoins pas la marque d'être très impliquée dans d'autres disciplines, notamment l'endurance.

La BMW M Hybrid V8 est désormais sa voiture de pointe en compétition. Elle est engagée par l'équipe officielle WRT à la fois en WEC et en IMSA. Ce double programme lui permet de participer à certaines des plus grandes courses automobiles au monde, notamment les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Daytona.

BMW commercialise également des versions GT3 et GT4 de sa populaire M4 auprès d'équipes clientes à travers le monde.

Frank van Meel estime que ces programmes correspondent davantage à BMW et attribue notamment à son implication en IMSA une partie de la popularité croissante de la marque sur le lucratif marché américain.

"Pour nous, il n'y a pas que le WEC, il y a aussi l'IMSA", a-t-il expliqué. "Les États-Unis, qui représentent environ 40% de nos volumes, sont le marché individuel le plus important pour BMW M. BMW s'est développée aux États-Unis grâce au sport automobile. C'est pourquoi l'IMSA est extrêmement importante pour nous."

"Le WEC et l'IMSA nous correspondent également en raison du transfert direct de technologies. Par exemple, la M Concept New Class reprend des éléments de la M4 GT3, comme le capot optimisé pour le flux d'air et le diffuseur. Les signatures lumineuses proviennent de notre voiture LMDh."

"Il y a également des transferts de technologie au niveau des groupes motopropulseurs. Nous utilisons un V8 hybride en compétition et nous avons des V8 hybrides dans les M5 et XM. Dans certains cas, ce sont les mêmes ingénieurs qui travaillent sur ces groupes motopropulseurs. Nous pouvons tester certains aspects plus rapidement et de manière plus proche de la production grâce à ces championnats."