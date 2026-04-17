La bonne forme d'Alpine en 2026 n'est "pas une surprise" pour Racing Bulls

Après avoir quasiment arrêté le développement de sa monoplace 2025 quelques mois seulement après sa première apparition en piste pour concentrer ses ressources sur le projet 2026, Alpine avait terminé dernière du championnat constructeurs l'an passé.

Cette année, c'est bien à la cinquième place du classement actuel que l'équipe franco-britannique se trouve après trois Grand Prix, devant Red Bull, alors que les deux A526 sont désormais équipées de moteur Mercedes.

Pierre Gasly s'est qualifié septième en Chine et au Japon, terminant ces courses respectivement sixième et septième, contribuant largement aux 16 points récoltés par l'écurie jusqu'alors. À titre comparatif, Alpine n'en avait inscrit que 22 sur l'ensemble de la saison précédente.

"Je ne pense pas que la performance d'Alpine soit une surprise, honnêtement", a commenté Alan Permane, directeur de Racing Bulls. "Nous savions qu'ils passaient au moteur Mercedes, donc nous pensions qu'ils seraient très compétitifs dans cette configuration.

"Nous estimons qu'ils n'ont quasiment pas développé leur voiture l'an dernier. Ils ont accepté de finir derniers et ont donc consacré tout leur temps disponible à la voiture de 2026."

"Ils ont évidemment fait un très bon travail et ils sont très rapides. On l'a vu avec Pierre qui a tenu tête à Max [Verstappen] pendant presque toute la course à Suzuka. Leur voiture est donc clairement performante."

Pierre Gasly a longtemps gardé Max Verstappen derrière lui lors du Grand Prix du Japon. Photo de: Clive Mason / Getty Images

Les performances de Racing Bulls ont, de leur côté, été assez encourageantes : en qualifications, l'équipe s'est classée cinquième à Melbourne, huitième à Shanghai et septième à Suzuka. Liam Lawson et Arvid Lindblad ont en tout marqué un total de 14 points, mais l'écurie en attend davantage.

"Je pense que nous payons un peu le prix de notre performance par rapport à nos concurrents directs", a expliqué Alan Permane. "Alpine, notamment, qui a abandonné le développement de sa voiture la saison dernière, n'est pas une surprise à ce niveau. De notre côté, nous avons développé notre voiture tard dans l'année, donc nous savions que nous allions commencer un peu en retrait."

"Ce dont nous avons besoin, c'est surtout de plus de ce que nous avons déjà. La voiture fonctionne bien, elle ne semble pas avoir de défauts particulièrement problématiques. Nous avons simplement besoin de plus d'appui aérodynamique, et c'est ce que nous apportons."

"Globalement, elle ressemble à la voiture de l'an dernier, qui fonctionnait plutôt bien sur la plupart des circuits. Nous comprenons pourquoi elle était plus performante à Melbourne que lors des deux autres courses. Elle devrait bien fonctionner sur les prochaines épreuves."

"Cela dit, Montréal était l'une des courses où nous avions vraiment souffert l'an dernier [12e et 19e sur la grille et 16e avec un abandon en course, ndlr]. Ce n'était clairement pas l'un de nos meilleurs week-ends. Là encore, nous pensons comprendre pourquoi, et nous avons travaillé pour éviter de répéter ces erreurs."

Des évolutions clés attendues à Miami et Montréal

Après l'annulation des manches de mi-avril au Moyen-Orient en raison de la guerre en Iran, Racing Bulls va introduire des évolutions majeures lors des prochaines courses à Miami et Montréal, la mise à jour prévue pour Montréal remplaçant celle initialement destinée à Miami. Ce plan de développement sera complété par des améliorations plus modestes au fil des épreuves.

"Je m'attends à ce que les évolutions à venir, celles que nous avons déjà dans les tuyaux, nous fassent progresser et nous rapprochent un peu plus de la bataille du milieu de grille", a confié Alan Permane. "Pour l'instant, nous sommes davantage au milieu ou vers l'arrière de ce groupe."

Liam Lawson (Racing Bulls) Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Je suis très confiant dans notre capacité à suivre, voire à faire mieux que les autres équipes du milieu de peloton", a-t-il ajouté. "Comme je l'ai dit, nous partons un peu plus loin que certaines d'entre elles. Mais je pense que nous pouvons faire du très bon travail."

"Nous avons déjà franchi un bon cap entre Bahreïn et Melbourne, et nous allons encore progresser lors de la prochaine course, puis à nouveau à Montréal. Il y aura en quelque sorte de petites améliorations presque à chaque course. Ensuite, nous avons encore deux ou trois grosses évolutions prévues. Et au-delà, il est difficile de se projeter."

"Donc jusqu'à la pause estivale, nous avons un plan. Je suis très confiant dans le fait que nous pouvons rester avec ce groupe - un groupe d'environ quatre équipes, composé d'Alpine, Haas et Audi."

Et qu'en est-il de la possibilité de rattraper les top teams ? "Pour aller chercher les équipes de tête, je ne suis pas sûr que ce soit simple", a répondu Permane. "Bien sûr, nous allons tout faire pour y parvenir, mais elles sont un cran au-dessus, clairement en lutte pour les podiums."

"Ce sera difficile cette année, mais voyons ce que nous pouvons faire. Nous allons travailler aussi dur que possible. Comme je l'ai dit, je suis confiant dans notre capacité à rester dans ce groupe, voire à renforcer notre compétitivité dans le milieu de grille."